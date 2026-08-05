El futuro de Vinicius da un giro: la decisión del Real Madrid con el brasileño

Las negociaciones entre el club blanco y el entorno del futbolista han dado un paso importante y la renovación estaría más cerca que nunca.

El futuro de Vinicius Júnior parece estar cada vez más cerca de resolverse. Después de varios meses marcados por rumores sobre una posible salida al Arsenal, las últimas informaciones apuntan a que el brasileño continuará defendiendo la camiseta del Real Madrid.

Las conversaciones se dieron durante la mañana de este miércoles cuando representantes del Real Madrid y del jugador mantuvieron una reunión considerada clave para desbloquear los últimos detalles del nuevo contrato. El encuentro dejó sensaciones positivas entre ambas partes y reforzó el optimismo de cara a un acuerdo definitivo.

Desde Inglaterra, Sky Sports asegura que, pese al interés mostrado por el Arsenal durante las últimas semanas, el extremo brasileño sigue teniendo como prioridad permanecer en el Santiago Bernabéu.

Por su parte, The Athletic reveló que la reunión celebrada concluyó con un movimiento importante por parte del Real Madrid. La directiva decidió mejorar la propuesta económica presentada anteriormente con el objetivo de satisfacer las exigencias del jugador y acelerar el cierre de la renovación.

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En Valdebebas existe plena confianza en que el acuerdo pueda cerrarse en los próximos días, aunque todavía restan algunos aspectos contractuales por definir. Sin embargo, las posturas están mucho más cercanas que semanas atrás y el optimismo reina en ambas partes.