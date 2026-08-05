Mientras Real Madrid espera a Yan Diomandé, esta es la decisión que tomó el jugador

El internacional marfileño Yan Diomandé, cuya marcha al Real Madrid se ha dado por segura en las últimas semanas, se incorporó este miércoles a la concentración de pretemporada del RB Leipzig en Saalfelden (Austria). Diomandé inicialmente no había viajado con el equipo a Austria alegando una enfermedad, lo que fue interpretado por muchos medios como un pretexto en medio de las supuestas negociaciones del Leipzig con el club español.

También su entrenador, el argentino Martín Demichelis, se había referido a su estado físico para justificar que no había disputado un amistoso este fin de semana. "Tras superar una infección Yan Diomandé ha vuelto a los entrenamientos", dice la cuenta de la red social X del RB Leipzig, que muestra una foto del jugador.

El Leipzig pide por el traspaso 120 millones de euros más variables. La última oferta del Real Madrid, según medios alemanes, no había llegado a esas dimensiones. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE