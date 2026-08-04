Salah rechaza millones de Arabia y elige un inesperado destino: este será su club

El futuro de Mohamed Salah ya está prácticamente resuelto. Después de semanas de especulaciones sobre cuál sería el siguiente destino de una de las mayores figuras del fútbol mundial, el Trabzonspor de Turquía anunció este martes que mantiene negociaciones avanzadas con el delantero egipcio y que su llegada al país es inminente para completar el fichaje. El conjunto turco confirmó mediante un comunicado oficial que Salah viajará este miércoles a Estambul para completar los últimos detalles de la operación. Posteriormente se trasladará a Trabzon, donde será recibido por el club antes de someterse al reconocimiento médico y firmar el contrato que lo convertirá en su nuevo referente ofensivo.

"El futbolista profesional Mohamed Salah, con quien hemos iniciado las negociaciones de traspaso, estará el 5 de agosto, miércoles a las 12:00 en la Terminal de Aviación General del Aeropuerto Atatürk de Estambul. Se planea que el jugador llegue a Trabzon por la tarde del mismo día", informó la institución en sus canales oficiales.

Aunque el anuncio no representa la oficialización definitiva del fichaje, en el fútbol turco es habitual que los clubes comuniquen primero el inicio formal de las negociaciones antes de confirmar la firma del contrato. Todo apunta a que únicamente restan los exámenes médicos y la rúbrica del atacante. Salah llega como agente libre tras poner fin a una de las etapas más exitosas en la historia reciente del Liverpool. Durante nueve temporadas defendió la camiseta de los 'Reds', disputó 442 partidos oficiales, marcó 257 goles y repartió 121 asistencias, cifras que lo colocan entre los máximos ídolos del club inglés. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

Su legado en Anfield incluye una Premier League, una UEFA Champions League, una FA Cup, dos Copas de la Liga, una Supercopa de Europa y un Mundial de Clubes, además de múltiples distinciones individuales como máximo goleador de la liga inglesa.

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