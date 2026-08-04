Salah rechaza millones de Arabia y elige un inesperado destino: este será su club

El futuro de Mohamed Salah ya está prácticamente resuelto. Después de semanas de especulaciones sobre cuál sería el siguiente destino de una de las mayores figuras del fútbol mundial, el Trabzonspor de Turquía anunció este martes que mantiene negociaciones avanzadas con el delantero egipcio y que su llegada al país es inminente para completar el fichaje.
El conjunto turco confirmó mediante un comunicado oficial que Salah viajará este miércoles a Estambul para completar los últimos detalles de la operación. Posteriormente se trasladará a Trabzon, donde será recibido por el club antes de someterse al reconocimiento médico y firmar el contrato que lo convertirá en su nuevo referente ofensivo.
"El futbolista profesional Mohamed Salah, con quien hemos iniciado las negociaciones de traspaso, estará el 5 de agosto, miércoles a las 12:00 en la Terminal de Aviación General del Aeropuerto Atatürk de Estambul. Se planea que el jugador llegue a Trabzon por la tarde del mismo día", informó la institución en sus canales oficiales.
Aunque el anuncio no representa la oficialización definitiva del fichaje, en el fútbol turco es habitual que los clubes comuniquen primero el inicio formal de las negociaciones antes de confirmar la firma del contrato. Todo apunta a que únicamente restan los exámenes médicos y la rúbrica del atacante.
Salah llega como agente libre tras poner fin a una de las etapas más exitosas en la historia reciente del Liverpool. Durante nueve temporadas defendió la camiseta de los 'Reds', disputó 442 partidos oficiales, marcó 257 goles y repartió 121 asistencias, cifras que lo colocan entre los máximos ídolos del club inglés.
Su legado en Anfield incluye una Premier League, una UEFA Champions League, una FA Cup, dos Copas de la Liga, una Supercopa de Europa y un Mundial de Clubes, además de múltiples distinciones individuales como máximo goleador de la liga inglesa.
ofertas rechazadas
En los últimos meses, el nombre del internacional egipcio estuvo ligado a varios mercados. La opción más fuerte parecía ser Arabia Saudita, donde diferentes clubes estaban dispuestos a convertirlo en uno de los futbolistas mejor pagados del planeta para reforzar el crecimiento de la Saudi Pro League.
Entre los equipos saudíes que mostraron interés destacaron Al-Ittihad, Al-Hilal y Al-Nassr, que prepararon importantes propuestas económicas para convencer al delantero. Incluso desde la temporada anterior existieron contactos para intentar llevar al egipcio al fútbol árabe, aunque nunca se alcanzó un acuerdo definitivo.
Además del interés saudí, Salah también recibió propuestas desde otras ligas. En Turquía, el Besiktas fue uno de los clubes que intentó incorporarlo, mientras que desde la Major League Soccer (MLS) surgieron sondeos de franquicias interesadas en convertirlo en una de las nuevas figuras del campeonato estadounidense.
Desde Catar también hubo acercamientos de clubes con gran poder económico, mientras que algunos equipos europeos analizaron la posibilidad de incorporarlo como agente libre. Sin embargo, ninguna oferta terminó resultando tan convincente desde el punto de vista deportivo como la presentada por el Trabzonspor.
Según diversos medios turcos, Salah firmará un contrato hasta el 30 de junio de 2028 y será el jugador mejor remunerado de la plantilla. El Trabzonspor espera que su incorporación no solo fortalezca al equipo para competir en la Europa League, sino que también impulse la proyección internacional del club.
Con su llegada, el Trabzonspor protagoniza uno de los fichajes más impactantes de su historia.