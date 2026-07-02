El City revienta el mercado en pleno Mundial: el fichaje más caro de su historia

Manchester City dinamitó el mercado de fichajes en pleno Mundial al confirmar este jueves el traspaso más caro de su historia: Elliot Anderson. El volante inglés deja el Nottingham Forest y se une al equipo que ahora será dirigido por Enzo Maresca ante el adiós de Pep Guardiola. El mediocampista de 23 años llega al Etihad a partir de la siguiente campaña a cambio de una cifra astronómica que rondaría los 116 millones de libras (unos 137 millones de euros).

La dirección deportiva de City ha cerrado el acuerdo durante el transcurso de la Copa del Mundo, donde Anderson está siendo una de las piezas angulares de la selección inglesa que entrena Thomas Tuchel. El joven talento se convierte así en el primer gran pilar del nuevo proyecto de Enzo Maresca, destinado a liderar la transición y renovación de una medular que ha visto salir a leyendas recientes de la institución. Los informes de la última temporada en la Premier League avalan el masivo desembolso económico. Anderson completó un año impecable en el que lideró las estadísticas del campeonato en pases completados con éxito y duelos ganados en la zona medular. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE