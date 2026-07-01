Tabla de goleadores Mundial 2026: doblete de Kane y presiona a Messi y Mbappé

El delantero y capitán de 'Los Tres Leones' se metió en la pelea por la Bota de Oro, uno de los premios más icónicos del torneo.

La selección de Inglaterra vino de atrás y logró una remontada sobre RD Congo en Atlanta gracias a los dos goles de Harry Kane (2-1), un triunfo que los instala en los octavos de final de la Copa del Mundo.

Leo Messi, Kylian Mbappé, Erling Haaland y el propio Kane lideran la carrera para ser el goleador del Mundial. Entre ellos se disputan varios récords, incluso el de ser el goleador histórico del certamen.

El capitán argentino y la estrella francesa encabezan la tabla con seis dianas cada uno. La diferencia es que Messi lleva un partido menos, ya que todavía no ha disputado el compromiso de 16avos ante Cabo Verde, que se jugará el viernes en Miami.

Kane, por su parte, se metió de lleno en esa disputa después de su doblete ante los africanos. El punta inglés sumó cinco tanto y quedó en el segundo escalón junto con Haaland, que ayer marcó un tanto en la victoria de Noruega sobre Costa de Marfil.

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Más atrás, con cuatro goles, se ubican el brasileño Vinicius y el francés Ousmane Dembelé.