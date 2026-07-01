DT del Congo menosprecia la remontada de Inglaterra: "Tuvieron que recurrir al..."

Sébastien Desabre, técnico de la selección congoleña, destacó que Inglaterra tuvo que recurrir a Harry Kane, el "mejor delantero del mundo" para remontar en el partido de los dieciseisavos de final del Mundial 2026 disputado en Atlanta. Inglaterra se clasificó a octavos de final tras imponerse de remontada a la República Democrática del Congo por 2-1, con dos goles de Harry Kane (ms.75 y 86) que neutralizaron el logrado por Brian Cipenga a los 10 minutos.

"Utilizamos un tercer sistema y salió bien, el 3-5-2 funcionó bastante bien, sobre todo en fase ofensiva. Creamos ocasiones que hicieron dudar a Ingalterra. Ellos tuvieron que recurrir al mejor delantero del mundo para remontar. Hicimos lo que debimos y hemos estado cerca. Esto ya es en sí una victoria", dijo el entrenador en la conferencia de prensa posterior al partido. "Cuando representantas a la selección de tu país tienes que dejar algo y todo el mundo ha visto hoy que el fútbol congoleño ha llegado a un buen nivel", agregó. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Desabre admitió que sus jugadores, obviamente, están "decepcionados", pero matiz que en el desarrollo del Mundial han sido destacados.