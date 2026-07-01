DT del Congo menosprecia la remontada de Inglaterra: "Tuvieron que recurrir al..."

Sébastien Desabre, técnico de la selección congoleña, destacó que Inglaterra tuvo que recurrir a Harry Kane, el "mejor delantero del mundo" para remontar en el partido de los dieciseisavos de final del Mundial 2026 disputado en Atlanta.
Inglaterra se clasificó a octavos de final tras imponerse de remontada a la República Democrática del Congo por 2-1, con dos goles de Harry Kane (ms.75 y 86) que neutralizaron el logrado por Brian Cipenga a los 10 minutos.
"Utilizamos un tercer sistema y salió bien, el 3-5-2 funcionó bastante bien, sobre todo en fase ofensiva. Creamos ocasiones que hicieron dudar a Ingalterra. Ellos tuvieron que recurrir al mejor delantero del mundo para remontar. Hicimos lo que debimos y hemos estado cerca. Esto ya es en sí una victoria", dijo el entrenador en la conferencia de prensa posterior al partido.
"Cuando representantas a la selección de tu país tienes que dejar algo y todo el mundo ha visto hoy que el fútbol congoleño ha llegado a un buen nivel", agregó.
Desabre admitió que sus jugadores, obviamente, están "decepcionados", pero matiz que en el desarrollo del Mundial han sido destacados.
"Estamos decepcionados, porque nos marchamos de la Copa Mundial. Hemos anotado 5 y nos han metido 5, e hemos disputado una buena Copa Mundial contra cuatro selecciones que (Colombia, Portugal, Uzbekistán e Inglaterra) que están mucho mas arriba en la clasificación mundial", señaló.