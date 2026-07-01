  1. Mundial 2026

DT del Congo menosprecia la remontada de Inglaterra: "Tuvieron que recurrir al..."

Sébastien Desabre estuvo a punto de darle el batacazo a Inglaterra en el Mundial 2026. El Congo estuvo cerca de mandarlos a casa.

DT del Congo menosprecia la remontada de Inglaterra: Tuvieron que recurrir al...

Inglaterra avanzó a los octavos de final tras dejar en el camino al Congo.
01 de julio de 2026 a las 14:06

Sébastien Desabre, técnico de la selección congoleña, destacó que Inglaterra tuvo que recurrir a Harry Kane, el "mejor delantero del mundo" para remontar en el partido de los dieciseisavos de final del Mundial 2026 disputado en Atlanta.

Inglaterra se clasificó a octavos de final tras imponerse de remontada a la República Democrática del Congo por 2-1, con dos goles de Harry Kane (ms.75 y 86) que neutralizaron el logrado por Brian Cipenga a los 10 minutos.

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"Utilizamos un tercer sistema y salió bien, el 3-5-2 funcionó bastante bien, sobre todo en fase ofensiva. Creamos ocasiones que hicieron dudar a Ingalterra. Ellos tuvieron que recurrir al mejor delantero del mundo para remontar. Hicimos lo que debimos y hemos estado cerca. Esto ya es en sí una victoria", dijo el entrenador en la conferencia de prensa posterior al partido.

"Cuando representantas a la selección de tu país tienes que dejar algo y todo el mundo ha visto hoy que el fútbol congoleño ha llegado a un buen nivel", agregó.

Desabre admitió que sus jugadores, obviamente, están "decepcionados", pero matiz que en el desarrollo del Mundial han sido destacados.

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"Estamos decepcionados, porque nos marchamos de la Copa Mundial. Hemos anotado 5 y nos han metido 5, e hemos disputado una buena Copa Mundial contra cuatro selecciones que (Colombia, Portugal, Uzbekistán e Inglaterra) que están mucho mas arriba en la clasificación mundial", señaló.

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Agencia EFE

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