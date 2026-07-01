Mbappé y las marcas en su cara: ¿Qué está pasando con el crack de Francia y Real Madrid?

Kylian Mbappé tiene una marcas en la cara y todos se preguntan a qué se debe y esto es lo que informan desde la dermatología.
Durante el último partido de Francia en el Mundial 2026, un detalle muy particular en el rostro de Kylian Mbappé llamó la atención de miles de espectadores alrededor del planeta. Las pantallas de televisión mostraron de cerca la imagen del delantero, revelando marcas que no pasaron desapercibidas.
Las cámaras captaron con nitidez varios pequeños bultos e irritaciones en la zona del cuello y la barba del atacante francés. Esta situación provocó que en las redes sociales comenzaran a aparecer de inmediato todo tipo de teorías sobre el origen de estas marcas.
Debido al revuelo, algunos usuarios en plataformas digitales pensaron que las lesiones podían ser consecuencia de golpes sufridos durante el intenso encuentro físico. Otros espectadores, con un tono más alarmista, incluso llegaron a especular en internet con algún problema de salud oculto del futbolista.
Sin embargo, la verdadera explicación detrás de las imágenes resultó ser mucho más sencilla de lo pensado. De acuerdo con los especialistas médicos, las marcas corresponden a una condición cutánea muy común conocida formalmente como pseudofoliculitis de la barba.
Esta condición consiste en una inflamación que aparece cuando los pelos recién afeitados vuelven a crecer, pero en lugar de salir, ingresan nuevamente en la piel. Dicho proceso genera pequeños granos, enrojecimiento e irritación constante en las zonas afectadas por la navaja.
Se trata de un problema dermatológico muy frecuente en hombres que tienen el vello grueso o rizado. Afecta especialmente a las personas de piel oscura, ya que la curvatura natural que posee este tipo de pelo favorece que se encarne con mucha facilidad después del afeitado diario.
Aunque la irritación puede resultar bastante llamativa a simple vista ante las cámaras de alta definición, no representa un problema grave de salud. En la gran mayoría de los casos, los médicos señalan que puede controlarse modificando la técnica de afeitado o utilizando tratamientos dermatológicos sencillos.
Lo que para muchos fanáticos fue un motivo de seria preocupación durante el torneo terminó siendo una condición bastante común. El problema afecta en realidad a millones de personas en todo el mundo que lidian con las consecuencias estéticas y físicas del afeitado.
Una vez más, un pequeño detalle captado por las lentes de la transmisión oficial fue suficiente para convertir a Mbappé en tendencia global. Esto demuestra que, en el marco de una Copa del Mundo, absolutamente ningún gesto, imagen o imperfección física pasa desapercibido para el ojo público.
Más allá de este aspecto estético, la realidad es que el delantero francés sigue demostrando un nivel deportivo arrollador en el torneo. En ese mismo compromiso, la estrella de los "Bleus" se convirtió en la gran figura al liderar la victoria de su país con una actuación imponente.
Mbappé guió de forma magistral a la Selección de Francia a la siguiente ronda tras marcar dos soberbios goles en el triunfo 3-0 sobre Suecia. Su brillo sobre el césped de Nueva Jersey dejó en claro que ninguna distracción fuera de la cancha mella su rendimiento letal.
Con estas dos nuevas anotaciones en su cuenta personal, el atacante alcanzó la impresionante cifra de 18 goles en la historia de las Copas del Mundo. De esta manera, el jugador sigue escalando posiciones en la tabla histórica de artilleros y acecha los récords más sagrados del fútbol.
La contundente victoria de la escuadra dirigida por Didier Deschamps dejó servido el panorama para la próxima fase de eliminación directa en Norteamérica. El vigente subcampeón del mundo ratificó su etiqueta de gran favorito para levantar el trofeo el próximo mes de julio.
El próximo reto para Kylian Mbappé y la Selección de Francia será medir fuerzas ante Paraguay en los Octavos de Final del Mundial 2026. El combinado sudamericano viene con el ánimo a tope tras eliminar a Alemania, configurando un duelo de alta tensión donde los ojos del mundo volverán a posarse sobre el astro francés.