El escándalo que se desató en Alemania tras quedar eliminado ante Paraguay

El capitán lamentó no poder mostrar una Alemania como la que el vio de niño, destacando que siempre que veía a su país llegaban a las últimas instancias en los torneos en que participaban. "Recuerdo la Alemania de mi infancia, la veía por televisión y siempre llegaba a semifinales o finales. Queremos transmitir esa sensación a los niños y a toda la gente en sus hogares, pero no lo hemos logrado", cerró.