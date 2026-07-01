Saíd Martínez con un duelo bravo: hora y por dónde ver hoy el Bélgica vs. Senegal

Ni Bélgica ni Senegal figuran entre los favoritos al Mundial 2026, no es su exigencia ni su presión; mientras uno anhela tiempos mejores, la otra aún reivindica la legalidad de su triunfo en la final de la Copa África y ambas se enfrentan en Seattle para aprovechar una ocasión evidente para llevar su ambición más allá en el torneo.

Sin nada que perder, sin ponerse límites, ambos se miden con diferentes características, pero con la seria advertencia de las cualidades rivales.

"Será uno de los partidos más difíciles que vamos a jugar. Técnicamente son muy buenos, tácticamente son muy fuertes y físicamente pueden marcar la diferencia. Para nosotros será un gran desafío en cuanto a intensidad", avisó Romelu Lukaku de su oponente.

Bélgica fue primera de su grupo. Pero ni su apabullante victoria final por 1-5 contra la débil Nueva Zelanda ni tal posición de líder disimulan los vaivenes con los que se ha movido en el torneo, al filo de la caída hasta que se midió al equipo más endeble de su cuarteto, cuando sí demostró esa superioridad que pusieron en duda tanto Egipto como Irán, con sendos empates.

Senegal no se conforma tampoco con haber llegado a las eliminatorias. En su caso lo hizo a última hora, como tercera del grupo que compartía con Francia, que le ganó por 3–1, y Noruega, que se impuso por 3-2. Su goleada a Irak (5-0) la reservó un sitio entre los ocho mejores terceros y en dieciseisavos de final.

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Su máximo goleador en este Mundial es Ismaila Sarr, con tres de los siete tantos que ha anotado su equipo hasta ahora. Otros dos son del centrocampista del Villarreal, Pape Gueye, indispensables para la clasificación para esta ronda actual. Nico Jackson o Iliman Ndiaye también figura en su potente nómina de futbolistas ofensivos al igual que el capitán Sadio Mané.

Senegal ha perdido sus dos últimos compromisos contra rivales europeos, las citadas Francia y Noruega, aunque hace un año se impuso por 1-3 a Inglaterra. Una demostración de la capacidad del equipo, que desafía a Bélgica por una plaza en octavos. Allí aguardan Estados Unidos o Bosnia Herzegovina.

Cabe recordar que este compromiso será dirigido por el árbitro hondureño Saíd Martínez. El originario de Tocoa, Colón, recibió su tercer nombraminto en el Mundial 2026 y seguirá acompañado de sus compatriotas, Cristian Ramírez y Walter López.

La primera presentación de Said fue el duelo Suiza frente a Qatar que empataron 1-1, luego el choque Inglaterra-Ghana que terminó sin goles. Después apareció de cuarto árbitro en el duelo Portugal-Colombia que terminó empate a cero.