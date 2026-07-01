Beccacece tomó una dolorosa decisión tras quedar fuera del Mundial ante México

El argentino Sebastián Beccacece afirmó tras la derrota contra México (2-0) y posterior eliminación del Mundial 2026 que deja su cargo como entrenador de Ecuador tras no cumplir con los objetivos. "No pudimos cumplir con la hazaña que prometimos, que era la de hacer nuestro mejor Mundial, y, por eso, obviamente, por la responsabilidad que conllevo, mi contrato finalizaba una vez que terminaba el Mundial, y el Mundial terminó para Ecuador", declaró Beccacece en la rueda de prensa posterior al partido.

También admitió que cuando inició su andadura en la selección "no había un camino marcado" y que mejoraron "lo que se hizo en el pasado Mundial". "Hoy es un día y una noche triste para todo el pueblo ecuatoriano porque había despertado una gran ilusión y una gran expectativa por lo hecho a lo largo de este tiempo que llevamos juntos", apuntó el argentino tras la caída que puso fin al sueño mundialista de los ecuatorianos, que llegaron a 16avos luego de una victoria histórica contra Alemania. Sin embargo, el DT también destacó que le "hubiese encantado" seguir y remarcó la creación de un vestuario con una "hermandad extraordinaria" y agradeció la "entrega, respeto y compromiso" de ese "grupo de guerreros". No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE