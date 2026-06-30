Así están los 8vos de final del Mundial 2026 tras los pases de Noruega, Francia y México

Con algunos equipos ya instalados en octavos de final, el cuadro comienza a tomar forma y se perfilan enfrentamientos de alto nivel entre selecciones favoritas y algunas revelaciones del torneo más importante en el mundo del fútbol.

El Mundial 2026 ya está en su etapa decisiva. Después de una fase de grupos intensa, con partidos llenos de sorpresas, empiezan los cruces de eliminación directa donde ya no hay margen de error para las selecciones si quieren avanzar a la siguiente ronda.

Entre los cruces ya confirmados destaca el duelo entre Canadá y Marruecos, dos selecciones que han sorprendido por su rendimiento y que abrirán la instancia de octavos en un partido de pronóstico reservado.

Otro enfrentamiento que llamará la atención de todos será el de Brasil contra Noruega, un choque donde el conjunto sudamericano buscará imponer su experiencia, mientras que los europeos intentarán seguir con su gran momento en el torneo.

Por otro lado, Paraguay se convirtió en una de las grandes historias del Mundial tras eliminar a una potencia como Alemania. Ahora enfrentará a Francia, que es una de las grandes candidatas a conquistar la gloria con su poder ofensivo comandado por Kylian Mbappé.

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En la parte alta del cuadro también se proyectan cruces de gran intensidad, donde podrían darse enfrentamientos entre selecciones europeas de alto nivel, como un posible Portugal vs España, dependiendo los resultados de estos dieciseisavos de final.

Por su parte, Argentina aparece en un sector del cuadro que, en el papel, luce más accesible porque enfrentará a Cabo Verde, aunque con posibles desafíos importantes en instancias posteriores, incluyendo un eventual cruce ante selecciones como Colombia.