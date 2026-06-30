Mbappé alcanzó a Messi: así va la tabla de goleadores del Mundial 2026

Las principales figuras buscan sacar ventaja en una de las disputas individuales más prestigiosas de la Copa del Mundo que se celebra en Estados Unidos, México y Canadá.

La carrera por la Bota de Oro del Mundial 2026, que se otorga al máximo goleador del certamen, comenzó a tomar forma y varios futbolistas ya se posicionan entre los máximos anotadores del torneo.

En lo más alto de la tabla aparece Leo Messi con seis goles. El capitán de la selección argentina alcanzó esa cifra gracias al triplete que marcó en la victoria por 3-0 ante Argelia, al doblete convertido frente a Austria en el triunfo por 2-0, con el que superó el récord de goleo en los Mundiales, y el tanto de tiro libre que firmó ante Jordania en el cierre del Grupo J.

Con los dobletes ante Senegal, Irak y Suecia, el francés Kylian Mbappé igualó a Messi en seis dianas. Con un nuevo festejo, esta vez ante Costa de Marfil, Erling Haaland alcanzó los cinco y es el escolta del rosarino y del francés.

Detrás se coloca Vinicius, que tiene cuatro dianas con Brasil. Ousmane Dembélé le hizo tres a Noruega y también llegó a los cuatro tantos, mientras que con tres están los alemanes Deniz Undav y Kai Havertz que ya se despidieron del Mundial, el inglés Harry Kane, el canadiense Jonathan David y el brasileño Matheus Cunha.