Bielsa se despidió de Uruguay: su relación con Valverde y los pedidos del plantel

Marcelo Bielsa concedió este martes una conferencia de prensa desde Montevideo tras la eliminación de Uruguay en el Mundial 2026. El entrenador de 70 años habló con lujos y detalles sobre los pedidos de los jugadores y la relación con el plantel. Reconoce que han decepcionado a los hinchas uruguayos con el rendimiento de la 'Celeste' en el torneo, ya que se despidieron desde la fase de grupos, superados por España y Cabo Verde en el sector H.

"Hemos decepcionado a los aficionados con la actuación que hemos mostrado en esta Copa del Mundo", arrancó Bielsa. "Era totalmente imprevisto que la posición final nuestra fuera la que fue. Es una caída que nadie puede admitirla", añade. "Para mí obviamente esta despedida es muy dolorosa por las ilusiones que yo me hice cuando tomé este proyecto, lo mal que terminó, el esfuerzo por el que arrastré a mucha gente, en especial a los jugadores, que han sido de una capacidad de esfuerzo enorme. Respecto de que yo quede bien o mal, según mi relación estrictamente con los jugadores", señaló el técnico.

RELACIÓN CON EL PLANTEL Y LOS PEDIDOS

"Esa es una pregunta que necesariamente tengo que extender para contestarla. Respecto de cambiar la estrategia, más que lo que yo pueda decir, que la respuesta es negativa, eso no sucedió. De haber sucedido no hablaría bien de los jugadores, pero no sucedió. La observación del partido con España, claramente indica que jugamos de acuerdo a mis ideas, que siempre fueron las mismas. Habría que verificar si se reprodujeron o no mis ideas". No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Sin embargo, Marcelo Bielsa dio a conocer dos pedidos efectuados por los futbolistas de la selección, a los cuales terminó accediendo. "Los jugadores me plantearon la idea que no entrenaran separados en dos grupos. Entendí que ese pedido de esa naturaleza lo tenía que aceptar, los jugadores hicieron referencia a que querían estar cerca y unidos. Si tenían esa necesidad, yo tenía que aceptarla. De hecho, a partir de ahí ese pedido fue aceptado y lo acepté de buena gana por el argumento, coincidí con eso". "Hubo un pedido vinculado a la reducción de las charlas, yo tengo formas de explicar por qué siempre opté por determinadas cantidad de charlas, ellos entendieron que ese tiempo se redujera y accedí a eso".

"Si a mis los jugadores no hicieron nada que haya impedido conducirlos, darles todos los argumentos a mi alcance para que el resultado sea el que merecían. Por lo cual, la manipulación y esas cosas, en mis tres años jamás hablé con ningún periodista salvo en conferencia de prensa y tampoco recurrí a ningún dirigente para que trasladara necesidades mías a los jugadores. Solamente hablé con los jugadores, escuché lo que me respondía y dije lo que me pareció que correspondía. Esa relación no impidió de ningún modo. No tengo ninguna excusa para explicar por qué el equipo obtuvo dos puntos sobre nueve y no clasificó a la segunda ronda del Mundial".

SALIDA DE MUSLERA EN EL DESCANSO ANTE ESPAÑA

El cambio de Fernando Muslera en el entretiempo ante España causó revuelo y Bielsa explicó al detalle la situación, elogiando al portero por su "grandeza" al tomar una difícil decisión tras su cuarto error en el certamen. "Le voy a comentar algo que habla de la grandeza de Muslera. Nunca me pasó que un jugador pidiera ser sustituido y el motivo por el cual comunicara el deseo de abandonar el partido sea el efecto en su ánimo de los errores cometidos. Muslera me dijo que estaba tan golpeado por el error que había cometido, seguramente vinculándolo con situaciones anteriores, que prefería dejar de jugar porque las posibilidades del grupos estaban intactas y él no estaba en las mejores condiciones para afrontar ese segundo tiempo donde teníamos todo por conseguir". "Me parece de una grandeza y de una generosidad impropia del fútbol actual. Si frente a esa situación actuó como actuó, si hubiera tenido la más mínima duda de atajar me lo hubiera dicho. El día del partido estaba sin fiebre y sin secuelas".

SACÓ A FEDE VALVERDE CONTRA ESPAÑA

"Usted me dice que si yo cambio a un jugador en el minuto 60, lo expongo (Fede Valverde). No se entiende, es parte de su función. De ninguna manera considero que lo expuse. Yo nunca tuve un problema con Valverde. Nunca hice más concesiones con un jugador, porque creo que las merece. Le dije que quizás necesitaría usarlo como central. Cuando empezaron las Eliminatorias y le nombré 5 extremos izquierdos top a los que anuló como lateral en el Real Madrid. Le dije que igual le necesitaría como extremo y como volante, y recibí una respuesta ideal y de total disposición". "Si existe un conflicto, yo lo ignoro, porque nunca tuve un problema con Valverde. Soñaba con dirigir a Araújo, a Valverde, a Bentancur...".

CIERRA EL ASUNTO CON LOS JUGADORES