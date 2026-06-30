Presidente de Cabo Verde reveló el regalo que le tiene a Messi previo al partido

Cabo Verde, la 'Cenicienta' del Mundial 2026, se medirá este viernes ante la Argentina de Leo Messi en Miami e intentará seguir escribiendo historia. La selección africana, debutante en el torneo, avanzó a los 16avos de final sin todavia conocer la derrota, pues empató sus tres partidos de la primera ronda. En la antesala del encuentro, el presidente de Cabo Verde, José María Neves, reveló que buscará entregarle a Messi un obsequio. Se trata de una camiseta oficial del combinado caborverdiano con el número 10 y su apellido en la espalda.

"Le ofreceremos los colores de nuestra selección, con su número y su nombre, para homenajearlo como uno de los mejores futbolistas del mundo", declaró Neves en charla con el reportero argentino Emiliano Nunia. Según el presidente, el obsequio será gestionado a través de la propia selección africana para que llegue a manos del futbolista. El reconocimiento refleja la popularidad que tiene Leo en el archipiélago atlántico. "Messi es un gran ídolo. Es un jugador muy respetado en Cabo Verde. Para muchos caboverdianos es uno de los mejores del mundo", sostuvo Neves. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE "Representa la excelencia, la perfección, lo mejor que existe en el fútbol mundial", añadió el mandatario. Fue categórico al ratificar su intención: "Voy a hacer todo para que nuestra selección le entregue una camiseta con el número 10 de Messi y así homenajearlo como uno de los mejores jugadores del mundo".