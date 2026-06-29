Larissa Riquelme llora por Paraguay y feriado nacional tras echar a Alemania

"Una vez más, Dios me demostró su amor. Durante todo el partido estuve escuchando alabanzas y orando. En los penales, decidí dar la espalda a la pantalla y seguir orando. Al final, terminé de rodillas. ¿Por qué? Porque mi confianza nunca estuvo en el resultado, sino en Él. En los momentos de mayor tensión elegí creer, agradecer y dejar todo en sus manos", cuenta Larissa a través de su perfil oficial de Instagram.

Hoy, una vez más, sentí su paz y su presencia. Gracias, Dios, porque siempre sostienes mi vida.