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Larissa Riquelme llora por Paraguay y feriado nacional tras echar a Alemania

La 'Novia del Mundial' rompió a llorar por la histórica clasificación de la Albirroja, sus hermosas amigas y decretaron feriado nacional.

29 de junio de 2026 a las 20:40
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La recordada 'Novia del Mundial' rompió a llorar por la histórica clasificación de la Albirroja, sus hermosas amigas y decretaron feriado nacional.
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Alemania quedó por primera vez eliminada de un Mundial tras perder una tanda de penales, luego de caer este lunes por 3-4 ante Paraguay en el duelo correspondiente a los 16avos de final disputado en Boston. Ante todo los pronósticos la Albirroja echó a una de las grandes favoritas y avanzó a la siguiente ronda.

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"Es una victoria épica", expresó el seleccionador de Paraguay, el argentino Gustavo Alfaro, tras sellar el boleto a los octavos de final. "Pero hay que darle el valor justo que tiene, entender que nosotros podemos, pero que si no nos sacrificamos no lo vamos a conseguir", añadió.

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Y en las graderías del estadio de Boston se encontraba Larissa Riquelme, la recordada 'Novia del Mundial' del 2010. La modelo, presentadora e influencer paraguaya no pudo contener las lágrims luego de la clasificación de su equipo y relató cómo lo vivió.

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"Una vez más, Dios me demostró su amor. Durante todo el partido estuve escuchando alabanzas y orando. En los penales, decidí dar la espalda a la pantalla y seguir orando. Al final, terminé de rodillas. ¿Por qué? Porque mi confianza nunca estuvo en el resultado, sino en Él. En los momentos de mayor tensión elegí creer, agradecer y dejar todo en sus manos", cuenta Larissa a través de su perfil oficial de Instagram.

Hoy, una vez más, sentí su paz y su presencia. Gracias, Dios, porque siempre sostienes mi vida.
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La conductora de 41 años esta muy bien acompañada en Boston. De acuerdo con sus publicaciones, estuvo animando a la selección nacional con sus amigas, las creadoras de contenido Stephania Stegman y Nayeli Portillo.

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Stephania, Nayeli y Larissa levantaron suspiros en las graderías del inmueble y festejaron por todo lo alto el histórico triunfo de la Albirroja sobre los alemanes.
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Las imágenes de las bellas paraguayas no tardaron en viralizarse por las redes sociales y ahora se alistan para viajar a Filadelfia donde los dirigidos por Gustavo Alfaro afrontarán los octavos ante Francia o Suecia.

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Larissa Riquelme y Nayeli Portillo derrocharon belleza en Boston durante la clasificación del combinado guaraní.

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Las dos influencer publicaron a través de sus redes sociales la emocionante tarde que vivieron luego de que la Albirroja lograra lo imposible: echar a Alemania en una eliminatoria directa.

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Nayeli Portillo también se destaca como modelo y tiene más de 17 mil seguidores en su cuenta de Instagram.

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Por su parte, Stephania Stegman registra más de 300 mil seguidores en Instagram y se mostró muy orgulla de su selección por el pase a los octavos.

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Stephania también tuvo tiempo para bromear: "Denme un rato que necesito encontrar mi alma por algún lado del estadio y vuelvo con ustedes".

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Y en tierras paraguayas, así lucían las calles de Asunción por la enorme victoria del equipo nacional sobre Alemania. Pura fiesta y esta noche no se duerme.

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Además, el presidente de Paraguay, Santiago Peña, decretó feriado nacional el martes 30 de junio para celebrar la histórica clasificación de la selección de su país a los octavos de final del Mundial.

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El decreto argumenta que "Paraguay una vez más ha demostrado al mundo la plena vigencia de la mítica garra guaraní" y que el Gobierno "no puede estar ajeno a este tremendo logro" en la Copa del Mundo.

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