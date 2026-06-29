Larissa Riquelme llora por Paraguay y feriado nacional tras echar a Alemania

La recordada 'Novia del Mundial' rompió a llorar por la histórica clasificación de la Albirroja, sus hermosas amigas y decretaron feriado nacional.
Alemania quedó por primera vez eliminada de un Mundial tras perder una tanda de penales, luego de caer este lunes por 3-4 ante Paraguay en el duelo correspondiente a los 16avos de final disputado en Boston. Ante todo los pronósticos la Albirroja echó a una de las grandes favoritas y avanzó a la siguiente ronda.
"Es una victoria épica", expresó el seleccionador de Paraguay, el argentino Gustavo Alfaro, tras sellar el boleto a los octavos de final. "Pero hay que darle el valor justo que tiene, entender que nosotros podemos, pero que si no nos sacrificamos no lo vamos a conseguir", añadió.
Y en las graderías del estadio de Boston se encontraba Larissa Riquelme, la recordada 'Novia del Mundial' del 2010. La modelo, presentadora e influencer paraguaya no pudo contener las lágrims luego de la clasificación de su equipo y relató cómo lo vivió.
"Una vez más, Dios me demostró su amor. Durante todo el partido estuve escuchando alabanzas y orando. En los penales, decidí dar la espalda a la pantalla y seguir orando. Al final, terminé de rodillas. ¿Por qué? Porque mi confianza nunca estuvo en el resultado, sino en Él. En los momentos de mayor tensión elegí creer, agradecer y dejar todo en sus manos", cuenta Larissa a través de su perfil oficial de Instagram.
Hoy, una vez más, sentí su paz y su presencia. Gracias, Dios, porque siempre sostienes mi vida.
La conductora de 41 años esta muy bien acompañada en Boston. De acuerdo con sus publicaciones, estuvo animando a la selección nacional con sus amigas, las creadoras de contenido Stephania Stegman y Nayeli Portillo.
Stephania, Nayeli y Larissa levantaron suspiros en las graderías del inmueble y festejaron por todo lo alto el histórico triunfo de la Albirroja sobre los alemanes.
Las imágenes de las bellas paraguayas no tardaron en viralizarse por las redes sociales y ahora se alistan para viajar a Filadelfia donde los dirigidos por Gustavo Alfaro afrontarán los octavos ante Francia o Suecia.
Larissa Riquelme y Nayeli Portillo derrocharon belleza en Boston durante la clasificación del combinado guaraní.
Las dos influencer publicaron a través de sus redes sociales la emocionante tarde que vivieron luego de que la Albirroja lograra lo imposible: echar a Alemania en una eliminatoria directa.
Nayeli Portillo también se destaca como modelo y tiene más de 17 mil seguidores en su cuenta de Instagram.
Por su parte, Stephania Stegman registra más de 300 mil seguidores en Instagram y se mostró muy orgulla de su selección por el pase a los octavos.
Stephania también tuvo tiempo para bromear: "Denme un rato que necesito encontrar mi alma por algún lado del estadio y vuelvo con ustedes".
Y en tierras paraguayas, así lucían las calles de Asunción por la enorme victoria del equipo nacional sobre Alemania. Pura fiesta y esta noche no se duerme.
Además, el presidente de Paraguay, Santiago Peña, decretó feriado nacional el martes 30 de junio para celebrar la histórica clasificación de la selección de su país a los octavos de final del Mundial.
El decreto argumenta que "Paraguay una vez más ha demostrado al mundo la plena vigencia de la mítica garra guaraní" y que el Gobierno "no puede estar ajeno a este tremendo logro" en la Copa del Mundo.