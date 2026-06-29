Tapada de Bono recorre el mundo, por qué lloró Gakpo y jugadores se abren la cabeza

Drama total en el Mundial: el duro golpe a Van Hecke, el llanto de Gakpo y la agónica clasificación de Marruecos ante Países Bajos en tanda de penales
El duelo entre Países Bajos y Marruecos por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 tuvo de todo.
Un fuerte choque que dejó tendido a Jan Paul van Hecke, un gol cargado de emoción de Cody Gakpo y un agónico empate marroquí en el tiempo de descuento terminaron convirtiendo el encuentro en uno de los más dramáticos del torneo.
El partido estaba muy parejo, pero a pocos minutos del primer tiempo el defensor Jan Paul van Hecke sufrió un violento golpe en la cabeza durante una acción aérea y cayó al césped, generando preocupación inmediata entre jugadores, cuerpo técnico y aficionados.
Las asistencias médicas ingresaron rápidamente para atender al zaguero, que permaneció varios instantes tendido mientras era evaluado por un posible traumatismo.
El juego estuvo detenido durante algunos minutos antes de reanudarse, incrementando la incertidumbre en un partido que ya era de máxima intensidad. Así le quedó la cabeza llena de sangre al jugador de Países Bajos.
En el complemento, Marruecos era mejor que Países Bajos, sin embargo, los europeos se pusieron adelante en el marcador.
La selección neerlandesa logró romper la resistencia marroquí a los 72 minutos gracias a Cody Gakpo tras una gran jugada indiviudar de Summerville.
El delantero del Liverpool apareció en el momento justo para adelantar a los dirigidos por Ronald Koeman y parecía encaminar la clasificación de la "Orange" a los octavos de final.
Sin embargo, la celebración del atacante estuvo lejos de ser una más. Apenas convirtió, Gakpo cayó de rodillas sobre el césped y rompió en llanto mientras era rodeado y abrazado por sus compañeros, una imagen que rápidamente dio la vuelta al mundo.
El motivo de su emoción era profundamente personal. Apenas unos días antes del compromiso, Gakpo y su pareja, Noa van der Bij, anunciaron la pérdida de su hijo durante el embarazo.
La noticia conmovió al fútbol neerlandés y el cuerpo técnico incluso le ofreció la posibilidad de abandonar la concentración para acompañar a su familia. Pese al duro momento, el atacante decidió permanecer junto a la selección para disputar el Mundial.
Ronald Koeman explicó que todo el grupo respetó su decisión y destacó la fortaleza mental del futbolista, mientras que el capitán Virgil van Dijk aseguró que el equipo hizo todo lo posible para apoyarlo en una situación tan dolorosa.
El tanto significó el primer gol internacional de Diop y desató la euforia del conjunto africano, que nunca dejó de creer pese a verse abajo en el marcador durante buena parte del segundo tiempo.
El empate obligó a disputar el tiempo suplementario donde no se hicieron daño ni provocaron ataques peligrosos. Todo se tuvo que definir en los penales.
Sin embargo, la tapada de Bono en los penales está recorriendo el mundo. Summerville soltó un fuerte disparo y Bono solo hizo un recorrido de pie a su derecha y puso su mano fuerte para evitar el gol. La imagen describe todo.
Al final del partido, los jugadores rezaron su clasificación junto a su hinchada. En los octavos de finales, Marruecos enfrentará a Canadá, el próximo 4 de julio en Houston.
La tristeza de Frenkie de Jong de quedar una vez más fuera de un mundial. Países Bajos lleva invicto 20 años sin perder en los 90 minutos, sin embargo, no han conseguido un título en la Copa del Mundos.
Más allá del resultado, la imagen de Gakpo emocionando al mundo quedó como uno de los momentos más impactantes del Mundial. El delantero dedicó su gol a la memoria del hijo que perdió junto a su pareja, en una escena que conmovió incluso a los aficionados rivales.