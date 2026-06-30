México y Ecuador se juegan la vida: hora y por dónde ver hoy el partido

Si de la historia común dependiera, Ecuador está en aprietos, pero si de evaluar el presente se trata, el vigoroso impulso de la 'Tri' a los 16avos de final del Mundial, este martes en el estadio Azteca, es tan fuerte como el ánimo en México tras cumplir una perfecta fase de grupos. Líder absoluto, clasificado con una fecha de anticipación antes de concluir las tres jornadas con igual número de triunfos, seis goles a favor y ninguno en contra son poderosas razones, pero no se puede desdeñar a un rival que llegó prácticamente eliminado a la tercera fecha y revivió con una sorprendente victoria por 2-1 sobre Alemania.

Hasta ahí la regularidad contra la recuperación dejan una sensación de equilibrio de cara al partido de la fase de los mejores 32 en el Mundial. Y si de antecedentes se tratara, pue la selección mexicana tiene razones de sobra para creer. Ambos países se enfrentaron en la fase de grupos del Mundial de Corea del Sur-Japón 2002 con triunfo azteca por 2-1 con goles de Jared Borgetti y Gerardo Torrado. En suma, México y Ecuador han chocado en siete ocasiones en partidos oficiales, una vez en la Copa del Mundo 2002, y seis en Copa América. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Los mexicanos han salido victoriosos cinco veces, incluida una serie de penaltes en el certamen continental de 1997, y en la cita más reciente empataron en 2024. El único triunfo de los ecuatorianos fue en la Copa América de 2015.

Este martes el choque México-Ecuador pondrá en juego una constante que mantienen los locales desde que acogieron los Mundiales de 1970 y 1986 hasta el de hoy: nunca perdieron un partido en el Azteca. Ecuador quiere llegar por segunda vez en su historia a los octavos, tal como lo hizo en el Mundial de 2006. La velocidad de Gonzalo Plata es el principal motor ofensivo en combinación con Enner Valencia. El problema para los hombres del seleccionador argentino Sebastián Beccacece está en la contundencia. Sólo marcaron dos tantos en fase de grupos, ya que requieren de una alta generación de hasta 23 oportunidades para concretar. México cuenta en la zaga cuenta con Johan Vásquez como líder, acompañado de la experiencia de Edson Álvarez. En el medio campo destaca la movilidad de Erik Lira, 'Piojo' Alvarado y Álvaro Fidalgo; y en el ataque está la efectividad de Julián Quiñones.

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