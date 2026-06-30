Ya se cumplió: la impensada predicción de Diego Maradona en el Mundial 2026

El Mundial de Estados Unidos, México y Canadá ya está en marcha. Aunque hoy es una realidad, hace unos años la idea de una Copa del Mundo organizada por tres países generó mucha desconfianza. Uno de los que alzó la voz con más fuerza fue el mismísimo Diego Armando Maradona, quien en 2018 lanzó una dura crítica que hoy vuelve a dar de qué hablar. En una charla con el periodista Víctor Hugo Morales, el astro argentino se mostró muy en contra de la elección de estas sedes. “No me gusta. No hay pasión. Los canadienses serán buenos esquiadores y todo lo que quieran”, disparó el Diez, mostrando su clásico estilo picante dos años antes de su fallecimiento.





La "profecía" de los 100 minutos



Lo más sorprendente de sus declaraciones fue cómo anticipó el tema del tiempo de juego y el negocio televisivo. En esa misma entrevista, Maradona aseguró: “Los americanos quisieron hacer cuatro tiempos de 25 minutos cada uno por la publicidad. 100 minutos teníamos que jugar”. Aunque la FIFA no dividió los partidos en cuatro partes, la realidad actual del Mundial 2026 se le parece bastante. Con la implementación obligatoria de las dos pausas de rehidratación (una en cada tiempo), los partidos cortan su ritmo constantemente. Sumado al extenso tiempo de adición que dan los árbitros, los encuentros superan cómodamente los 100 minutos de juego en total. Esta medida ha despertado el enojo de los hinchas en las tribunas, quienes suelen silbar cada vez que el juego se detiene. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Maradona tampoco se guardó nada al hablar del nivel futbolístico de los organizadores, apuntando directamente contra la selección azteca, hoy dirigida por el "Vasco" Aguirre: “Y acá sale ganando México, cuando México no lo merece. Porque, en realidad, gana dos partidos, llega a jugar contra Brasil o Alemania, y afuera”. Con esto, Diego criticó la falta de peso de ese equipo en los momentos decisivos de los mundiales.