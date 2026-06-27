La reacción de Vozinha tras enterarse que enfrentará a Messi: "Es un sueño"

Cabo Verde sigue haciendo historia en el Mundial 2026 y anoche logró una épica clasificación a los 16avos de final de manera invicta, tras igualar contra Arabia Saudita (0-0) en Houston. La modesta selección africana empató sus tres partidos de la fase de grupos, que le valieron para clasificar junto con España y dejar en el camino a Uruguay y a los árabes.

Tras finalizar el compromiso contra Arabia sin goles, Vozinha atendió a los medios de comunicación en la zona mixta y brindó sus valoraciones sobre todo lo que está viviendo su equipo. La próxima cita para Cabo Verde será nada menos que contra la Argentina de Leo Messi, vigente campeona del mundo, y el veterano guardameta lo califica como un "sueño". "Pienso que ninguno de nosotros soñamos con esto, pero sabemos que tenemos mucha calidad. Cuando llegamos al Mundial, muchos pensaron que no ganaríamos ningún partido, pero somos un gran equipo", resaltó el arquero de 40 años. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE "Clasificar a la siguiente ronda para nosotros es muy gratificante y jugar contra Argentina será bueno para nosotros. Es un sueño para cualquier futbolista jugar con Argentina y Lionel Messi", declaró.