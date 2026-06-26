La fiesta de Cabo Verde tras hacer historia, reacción del DT y bellezas

Todo lo que nos dejó esta noche la clasificación de Cabo Verde a los 16avos de final en su primera participación en la Copa del Mundo.
Cabo Verde hizo historia este viernes tras empatar ante Arabia Saudita sin goles y avanzar a los 16avos de final de la Copa del Mundo, algo que le convirtió en el país más pequeño en alcanzar la fase de eliminación directa en esta clase de competiciones.
Cabo Verde, un archipiélago de apenas algo más de medio millón de habitantes repartidos en diez islas y poco más de 4.000 kilómetros cuadrados, acabó el grupo H como segundo, detrás de España y por delante de Uruguay y Arabia.
El modesto combinado africano terminó la fase de grupos como invicto, al empatar 0-0 con España, 2-2 con Uruguay y 0-0 este viernes en Houston contra la escuadra árabe.
Este empate entregó a los caboverdianos la histórica clasificación a la siguiente ronda del torneo y ahí les espera un cruce de máxima exigencia contra la Argentina de Leo Messi, vigente campeona del mundo.
Antes de enfocarse en ese duelo, Cabo Verde disfruta de una hazaña histórica. A partir de su entrenador, Pedro Leitato Brito 'Bubista', que acudió a la rueda de prensa posterior al partido de Houston envuelto en una bandera de su país.
El seleccionador reconoció que no sabía que Cabo Verde acababa de convertirse en el país más pequeño en pasar la fase de grupos de una Copa del Mundo. "Ni lo sabía, somos un ejemplo y hemos demostrado que países pequeños también pueden hacerlo, pueden lograr objetivos enormes siempre que estén concentrados y determinados. Hemos demostrado que nada es imposible, destacó con orgullo.
También desafía el estereotipo del técnico moderno y dirige a un equipo que, a base de pasión, orgullo y coraje, ha sabido tutear a colosos de Europa y del mundo. "Estamos muy contentos de participar, el fútbol pertenece a todo el mundo, no solo a los países más ricos, es para los países pobres también", dijo el DT.
Los 'Tiburones azules' llegan a 16avos del Mundial como invictos tras igualar en los tres partidos de la fase de grupos y alimentar el sueño del pequeño país africano, de tan solo medio millón de habitantes.
Y una de las grandes figuras de la selección caboverdiana es su portero Josimar José Évora Dias, más conocido como Vozinha, quien se agigantó ante España en el primer encuentro y se ha vuelto el más popular del torneo.
Vozinha ha demostrado que a sus 40 años todavía puede aportar muchísimas cosas a Cabo Verde y con el apoyo de su madre se vuelve imbatible. Cabe recordar que la mamá del arquero logró viajar a Estados Unidos durante la última semana para ver a su hijo.
HOUSTON (United States), 27/06/2026.- Cape Verde players celebrate with fans after qualifying for the knockout stage following a 0-0 draw in the FIFA World Cup 2026 group stage match between Cape Verde and Saudi Arabia in Houston, USA, 26 June 2026. (Cabo Verde, Arabia Saudita) EFE/EPA/SAM WASSON
Durante la fiesta de Cabo Verde sobre el césped del estadio de Houston, los aficionados le pedían fotos al guardameta y este los atendía con mucha amabilidad. Ha sido determinante para la clasificación a la siguiente ronda.
Vozinha pasó de tener 200 mil seguidores en Instagram a alcanzar los 16 millones desde su actuación contra España, donde lo atajó todo. Cabe recordar que el portero actualmente se encuentra sin equipo.
El partido contra Argentina se jugará en Dallas el próximo miércoles y Vozinha tendrá la oportunidad de enfrentar a Leo Messi.
"Para toda la vida", publicó la FIFA desde su cuenta oficial de X en español, acompañado con la imagen de Cabo Verde tras conseguir la histórica clasificación a la siguiente fase de la Copa del Mundo.
En las graderías Cabo Verde también presumió de sus bellas mujeres. Estas aficionadas presenciaron la épica de su selección en el Mundial y seguramente las veremos apoyando al equipo frente a los argentinos.
Ariana es una de las fanáticas más destacadas de Cabo Verde y expresó sentirse orgullosa por la clasificación de los 'Tiburones azules'.
La influencer caboverdiana, con casi 200 mil seguidores en Instagram, reside en Estados Unidos y ha asistido a todos los partidos de la selección durante este certamen.
Y estos aficionados dejaron muy claro quién el ídolo del combinado africano y no es otro que Vozinha.