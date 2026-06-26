Mundial 2026: los cruces confirmados hasta el momento en los 16avos de final

Tras la resolución del Grupo I, se confirmó un nuevo enfrentamiento de los 16avos del Mundial 2026. La Noruega de Erling Haaland se enfrentará a Costa de Marfil el próximo martes 30 de junio en el AT&T Stadium de Arlington.
El ganador de dicho encuentro avanzará a octavos de final, donde se medirá con el vencedor del cruce entre Brasil y Japón que chocarán el lunes en Houston.
En su último partido de la fase de grupos, Noruega cayó hoy por 4-1 ante Francia y quedó segundo en su zona con seis puntos, mientras que Costa de Marfil también quedó como escolta en el Grupo E con las mismas unidades.
Brasil y Japón abrirán la jornada del lunes para definir que selección pasará a octavos. Ese mismo día Países Bajos chocará con Marruecos en Monterrey y el ganador enfrentará a Sudáfrica o Canadá en la siguiente fase.
Por su parte, Estados Unidos, líder del Grupo D, ya conoce que su rival será Bosnia y Herzegovina, una de las selecciones clasificadas como mejor tercera.
LOS CRUCES CONFIRMADOS HASTA EL MOMENTO
Sudáfrica vs. Canadá - Domingo 28 de junio.
Brasil vs. Japón - Lunes 29 de junio.
Países Bajos vs. Marruecos - Lunes 29 de junio.
Costa de Marfil vs. Noruega - Martes 30 de junio.
Estados Unidos vs. Bosnia - Miércoles 1 de julio.