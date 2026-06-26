EN VIVO: Dembélé muestra porque es el Balón de Oro y Francia ya la gana a Noruega





ALINEACIONES DEL PARTIDO |

El seleccionador de Noruega, Stale Solbakken, sale con un equipo suplente sin el '9' Erling Haaland para enfrentar a una Francia con un equipo de gala con cambios mínimos.

Francia y Noruega, ambas ya clasificadas para los dieciseisavos de final, se enfrentan en el Gillette Stadium de Foxborough (Estados Unidos) en la última jornada de la primera fase con la primera posición del Grupo I en juego.