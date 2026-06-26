Scaloni lo confirma: "Ya tengo el once titular; Messi va al banquillo"

Lionel Scaloni habló en conferencia de prensa previo al tercer partido de Argentina, esta vez ante Jordania en Dallas, y adelantó que Leo Messi no será titular. El seleccionador de la Albiceleste revela que ya tiene definido el once titular para cerrar la fase de grupos este sábado y el capitán no figura. Titularidad de Messi "Leo irá al banquillo de inicio, arrancará después. Ya tento el once, pero no se los puedo describir aquí". Jordania "Es una buena selección que ha perdido con Argelia en los últimos minutos. Es un buen rival y para nada nos confiamos, tenemos nuestras armas. Queremos someter al rival a través del balón, con los tres jugadores de arriba son rápidos". No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

Suplentes "Los que van a jugar merecen hacerlo, forman parte de la convocatoria y gran mérito de todo lo que se ha hecho es por ello, por esos chicos que cuando no juegan son los primeros en jugar al día siguiente. El anhelo como entrenador es que el equipo juegue de la misma manera". Formas de jugar "Estamos viendo diferentes maneras de jugar y todos tienen resultado, los que atacan con el balón, los que juegan de contra y el equipo que se hace fuerte defensivamente. Es muy difícil para un equipo como el nuestro cambiar radicalmente su manera de jugar porque no es nuestra esencia. Lo que sí es tomar recaudo de lo que tiene el rival. No hay una manera sólo de ganar. Al final estarán las selecciones potentes". No festeja los goles "Entro con el pie derecho y me hago la señal de la cruz. En los festejos hay maneras, por dentro estoy contento, pero siempre digo que son los momentos que uno piensa. En Bolivia me crucé toda la cancha para saludar a Lautaro. Hay veces que ves cosas que no son normales como los goles del equipo, de Leo y a veces me quedo pensando: 'Esto no puede estar pasando'. Si los festejo a mi manera". Objetivos cumplidos "Jugar con esta camiseta implica intentar ganar todos los partidos y hacerlo bien. Estamos de la misma manera que nos encontrábamos en el primer día. Se abre un panorama bueno para ver a los chicos que no han tenido minutos y ver las condiciones en las que están y si se puede contar con ellos. La manera de preparar los partidos es siempre la misma".