Scaloni lo confirma: "Ya tengo el once titular; Messi va al banquillo"

Lionel Scaloni habló en conferencia de prensa previo al tercer partido de Argentina, esta vez ante Jordania en Dallas, y adelantó que Leo Messi no será titular. El seleccionador de la Albiceleste revela que ya tiene definido el once titular para cerrar la fase de grupos este sábado y el capitán no figura.
Titularidad de Messi
"Leo irá al banquillo de inicio, arrancará después. Ya tento el once, pero no se los puedo describir aquí".
Jordania
"Es una buena selección que ha perdido con Argelia en los últimos minutos. Es un buen rival y para nada nos confiamos, tenemos nuestras armas. Queremos someter al rival a través del balón, con los tres jugadores de arriba son rápidos".
Suplentes
"Los que van a jugar merecen hacerlo, forman parte de la convocatoria y gran mérito de todo lo que se ha hecho es por ello, por esos chicos que cuando no juegan son los primeros en jugar al día siguiente. El anhelo como entrenador es que el equipo juegue de la misma manera".
Formas de jugar
"Estamos viendo diferentes maneras de jugar y todos tienen resultado, los que atacan con el balón, los que juegan de contra y el equipo que se hace fuerte defensivamente. Es muy difícil para un equipo como el nuestro cambiar radicalmente su manera de jugar porque no es nuestra esencia. Lo que sí es tomar recaudo de lo que tiene el rival. No hay una manera sólo de ganar. Al final estarán las selecciones potentes".
No festeja los goles
"Entro con el pie derecho y me hago la señal de la cruz. En los festejos hay maneras, por dentro estoy contento, pero siempre digo que son los momentos que uno piensa. En Bolivia me crucé toda la cancha para saludar a Lautaro. Hay veces que ves cosas que no son normales como los goles del equipo, de Leo y a veces me quedo pensando: 'Esto no puede estar pasando'. Si los festejo a mi manera".
Objetivos cumplidos
"Jugar con esta camiseta implica intentar ganar todos los partidos y hacerlo bien. Estamos de la misma manera que nos encontrábamos en el primer día. Se abre un panorama bueno para ver a los chicos que no han tenido minutos y ver las condiciones en las que están y si se puede contar con ellos. La manera de preparar los partidos es siempre la misma".
Rivales
"La decisión de quién juegue mañana no va relacionada a quién nos toque en el siguiente partido. Preferiría que se acabe el Mundial mañana y que seamos campeones. No estamos en condiciones de elegir o preferir".
100 partidos como entrenador
"No me puse a pensar y lo digo con respeto, no me preocupa que se va a decir de mi, lo que me interesa es que la gente se sienta identificada con la propuesta del equipo, con la sensación de que fuimos una selección que representaba a su gente. Con eso estaría bien. Nunca pensé llegar a 100 partidos y más con esta camiseta".
Todo inventado en el fútbol
"Yo no recuerdo a la Holanda del 74, pero lo que me parece increíble es que aún se hable de ese equipo sin haber sido campeona del mundo. No sé si todo está inventado, pero sí creo que hay cosas a las que se les ha cambiado el nombre. Es muy difícil inventar algo que nadie haya hecho. Uno te puede proponer algo, pero tu tienes la forma de hacer daño. El fútbol es un juego de ajedrez".