Hazaña mundialista: Cabo Verde clasifica a la siguiente ronda con Vozinha como protagonista

Cabo Verde continúa escribiendo una página inolvidable en su debut mundialista. La selección africana selló su clasificación a los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026 tras igualar sin goles frente a Arabia Saudita, un resultado que le permitió finalizar en el segundo lugar del Grupo H y seguir sorprendiendo al mundo del fútbol. El encuentro fue muy disputado desde el inicio, aunque las emociones escasearon durante la primera mitad. Los llamados Tiburones Azules intentaron asumir el protagonismo con algunas aproximaciones al arco rival, pero se encontraron con una defensa saudí bien organizada que neutralizó cada intento de peligro.

Ryan Mendes y Deroy Duarte fueron los futbolistas más activos en ataque para Cabo Verde, buscando romper el orden defensivo de los Halcones Verdes. Sin embargo, Arabia Saudita también generó inquietud mediante rápidos contragolpes, provocando que ambos equipos se marcharan al descanso con el marcador empatado y sin anotaciones. La oportunidad más clara del compromiso llegó al minuto 75. Nuno da Costa lideró un veloz contragolpe y filtró un preciso pase para Laros Duarte, quien quedó frente al guardameta Mohammed Al-Owais con la posibilidad de marcar el gol de la clasificación.