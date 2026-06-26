¡Bronca en Panamá! Dos seleccionados protagonizan tensa pelea en el Mundial

La Selección de Panamá afronta sus últimas horas en la Copa del Mundo 2026 con el objetivo de cerrar su participación de la mejor manera posible. Sin opciones de avanzar a la siguiente ronda tras las derrotas sufridas en sus dos primeros compromisos, el conjunto canalero buscará despedirse con una buena imagen cuando enfrente a Inglaterra en la última jornada de la fase de grupos.
Sin embargo, la preparación para ese compromiso estuvo marcada por un momento de tensión durante uno de los entrenamientos. Los delanteros Cecilio Waterman y José Rodríguez protagonizaron un fuerte intercambio luego de una acción de juego que fue captada por las cámaras presentes en la práctica.
La discusión comenzó cuando ambos disputaban un balón y Waterman realizó una entrada con demasiada intensidad sobre Rodríguez. Al levantarse, el atacante conocido como "Pumita" mostró su molestia por la acción y no aceptó las disculpas que intentó ofrecerle su compañero.
La situación fue subiendo de tono cuando Cecilio Waterman reaccionó con evidente enojo y comenzó a reclamarle a Rodríguez, quien optó por continuar caminando sin responder a las provocaciones. Varios integrantes del plantel intervinieron rápidamente para evitar que el altercado pasara a mayores.
El incidente generó preocupación en el entorno de la selección panameña, que atraviesa un momento complicado tras quedar eliminada del torneo. A pesar del roce entre ambos futbolistas, el cuerpo técnico espera que el grupo deje atrás lo sucedido y se concentre en el compromiso que resta.
Panamá cerrará su participación en el Mundial este sábado enfrentando a Inglaterra. Luego de las derrotas frente a Ghana y Croacia, los canaleros intentarán terminar su aventura mundialista con una actuación que les permita despedirse con dignidad.