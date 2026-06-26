¡Bronca en Panamá! Dos seleccionados protagonizan tensa pelea en el Mundial

La Selección de Panamá afronta sus últimas horas en la Copa del Mundo 2026 con el objetivo de cerrar su participación de la mejor manera posible. Sin opciones de avanzar a la siguiente ronda tras las derrotas sufridas en sus dos primeros compromisos, el conjunto canalero buscará despedirse con una buena imagen cuando enfrente a Inglaterra en la última jornada de la fase de grupos.

Sin embargo, la preparación para ese compromiso estuvo marcada por un momento de tensión durante uno de los entrenamientos. Los delanteros Cecilio Waterman y José Rodríguez protagonizaron un fuerte intercambio luego de una acción de juego que fue captada por las cámaras presentes en la práctica.