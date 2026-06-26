Christiansen se queja del Mundial 2026 y sorprende a Panamá: "El último partido..."

El seleccionador de Panamá, Thomas Christiansen, aseguró este viernes que la regla del enfrentamiento directo, nuevo criterio de desempate en la fase de grupos del Mundial 2026, por delante de la diferencia de goles, "no es buena para la competición" porque "le quita un poco la gracia" a los partidos. "Nos quita la posibilidad de competir en el partido contra Inglaterra. Siempre que hay nuevas normas, se ven cómo responden, y en esta situación queda un partido no tan importante. Tener un equipo ya eliminado por este criterio no es bueno para la competición", afirmó Christiansen, preguntado por EFE, en la rueda de prensa previa al Panamá-Inglaterra de este sábado en la sede de Nueva York/Nueva Jersey.

Panamá se enfrentará a Inglaterra sabiéndose eliminada como cuarta del grupo L. La derrota ante Croacia por 1-0 le imposibilita superar a la selección balcánica y colocarse tercera por mucho que los 'canaleros' derroten a Inglaterra, Croacia pierda su partido y el combinado panameño termine con mejor diferencia de goles. "Eso le quita un poco la gracia", subrayó el técnico de Panamá. Christiansen es de madre española, padre danés. Después de pasar parte de su infancia en Panamá por el trabajo de su padre y ahora ser el seleccionador del país, está tramitando su pasaporte panameño. También catalogó a Inglaterra como "una de las favoritas" para ganar este Mundial junto a España, Argentina y Francia. Preguntado sobre las pausas de hidratación, el técnico de Panamá fue muy crítico. "Puedo entenderlo cuando hace calor, pero nosotros hemos estado en Toronto, donde perfectamente se podía jugar la primera parte entera sin parar. Pero aquí no solamente se piensa en el futbolista, sino también en el bolsillo", apuntó. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Christiansen, técnico con más partidos dirigiendo a Panamá en toda la historia, afronta el número 94 con un combinado que dirige desde 2020. El hispano-danés no pudo clasificar al equipo para la Copa del Mundo de Catar 2022, pero ha llevado a los 'canaleros' a las finales de Copa Oro en 2023 y de la Nations League de la Concacaf en 2025.