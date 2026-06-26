Uruguay choca ante España: hora y canal para ver hoy la batalla en México

España y Uruguay cierran su participación en el Grupo H con un partido en Guadalajara (México) este viernes en el que han de sellar su clasificación a la siguiente ronda de la Copa del Mundo 2026.
Los pupilos por Luis de la Fuente llegan al encuentro tras el impulso de golear a Arabia Saudita (4-0), mientras que la selección dirigida por Marcelo Bielsa lo hace con dudas y necesidad tras su segundo empate consecutivo.
Dos puntos en su casillero que obliga a Uruguay a sumar ante España si quiere estar en la siguiente ronda. Un empate dejaría a la 'Celeste' pendiente del resultado entre Cabo Verde y Arabia y de la diferencia de goles, mientras que una derrota la dejaría casi eliminada del Mundial. Si gana el encuentro, podría incluso ser primera.
Por su parte, España lidera el Grupo H con cuatro puntos. Por ello, le vale el empate para certificar su pase, virtualmente ya como una de las mejores terceras (si se diera el caso) por su puntuación, aunque persigue la victoria que le garantice el primer puesto sin depender de resultados ajenos.
En la formación española todo indica que repetirá Lamine Yamal. Tras recuperarse de la lesión muscular con la que arrancó el Mundial, el extremo jugó los primeros 45 minutos contra Arabia, suficientes para decantar el encuentro, guardar fuerzas y no correr riesgos. Eso sí, ante Uruguay, su rango de minutos será superior.
En la 'Celeste' la principal buena noticia es la recuperación de José María Giménez. El central del Atlético de Madrid, ausente en los dos primeros encuentros por un problema de tobillo, volvió a entrenarse con normalidad y apunta a regresar al eje de la defensa. Su entrada permitiría que Mathías Olivera, utilizado como central pese a ser lateral izquierdo, recupere su posición habitual.
Por su parte, Giorgian De Arrascaeta, una de las principales referencias creativas del equipo, continúa de baja por una lesión en un gemelo, mientras que Ronald Araújo apura para jugar.
Uruguay afronta así una cita de máxima exigencia en mitad de la inestabilidad y de los malos resultados, tras dos empates que le apuran para sumar ante España si quiere continuar en el torneo.
DATOS DEL PARTIDO
Árbitro: Ismail Elfath (Estados Unidos).
Lugar: Estadio Akron, Guadalajara.
Hora: 6:00 PM de Honduras y México.
Transmisión: Tigo Sports, TVC, TUDN y Azteca Deportes.