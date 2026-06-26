Uruguay choca ante España: hora y canal para ver hoy la batalla en México

España y Uruguay cierran su participación en el Grupo H con un partido en Guadalajara (México) este viernes en el que han de sellar su clasificación a la siguiente ronda de la Copa del Mundo 2026.

Los pupilos por Luis de la Fuente llegan al encuentro tras el impulso de golear a Arabia Saudita (4-0), mientras que la selección dirigida por Marcelo Bielsa lo hace con dudas y necesidad tras su segundo empate consecutivo.

Dos puntos en su casillero que obliga a Uruguay a sumar ante España si quiere estar en la siguiente ronda. Un empate dejaría a la 'Celeste' pendiente del resultado entre Cabo Verde y Arabia y de la diferencia de goles, mientras que una derrota la dejaría casi eliminada del Mundial. Si gana el encuentro, podría incluso ser primera.

