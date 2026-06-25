El 'enemigo' de Fede Valverde: "Casi dejo el fútbol por lo que pasó con él"

La selección de Uruguay necesita este viernes ganarle a España en Guadalajara para avanzar automáticamente a los 16avos de final del Mundial y quedarse con el liderato del grupo H para no depender de otro resultado. Una derrota y el sueño se acaba para la 'Celeste'. En este último duelo de la fase de grupos, el capitán Fede Valverde se volverá a cruzar con su "enemigo público". El volante del Real Madrid tiene enemistad con Álex Baena, jugador español del Atlético.

Baena concedió una entrevista en 'El Partidazo' de la Cope sobre lo sucedido con el charrúa, que le agredió en 2023 tras un Madrid-Villarreal en el estacionamiento del Santiago Bernabéu por insultar supuestamente a su familia durante un partido meses antes. "Personalmente eso marcó un antes y un después en mi carrera. Fue un momento en el que casi dejo el fútbol por todo lo que me pasó. Me afectó más por todo lo que recibió mi familia que por mí. Pero justo cuando iba a dejar el fútbol fue cuando Luis (De la Fuente) me convocó por primera vez y ahí fui remontando poco a poco. Fue un punto de inflexión que gracias a mi familia y gracias al psicólogo pudimos remontar", asegura el mediocampista del Atlético. "Lo de las redes sociales... críticas y amenazas de muerte a mi familia, encender la tele y ver mi cara... Yo llevaba en Primera División un año o dos y era la primera vez que tenía tanta repercusión. Es el Real Madrid y fue un caso que me dolió mucho", recuerda. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE