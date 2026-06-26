Así fue el nuevo error de Muslera: le 'regaló' el gol a España

En el último partido del Grupo H, el combinado español se puso en ventaja al filo del descanso con un tanto de Álex Baena (42') y con la complicidad del guardameta.

Fernando Muslera volvió a cometer un terrible error en el Mundial 2026. El portero de la selección uruguaya venía siendo muy señalado desde su fallo en el empate ante Cabo Verde (2-2) y esta noche volvió a quedar en el centro de las críticas contra España .

La 'Roja' estaba jugando con uno menos, ya que Oyarzabal esperaba ingresar al campo tras salir por unas molestias y fue ahí cuando Lamine Yamal generó la jugada, el balón le llegó a Marcos Llorente que envió el centro desde la derecha y Baena conectó de media vuelta un disparo que parecía controlable para Muslera.

Sin embargo, el portero charrúa no pudo detener el disparo y 'regaló' el primero tanto de España. Mientras Baena corría para festejar a una esquina, las cámaras enfocaron a un Muslera confundido tras no ser capaz de atajar el remate.

Las cosas se complicaron más para Uruguay porque Manuel Ugarte se lesionó en la acción del 0-1 de España, y fue retirado en camilla del terreno de juego.