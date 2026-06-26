Así fue el nuevo error de Muslera: le 'regaló' el gol a España

Fernando Muslera volvió a cometer un terrible error en el Mundial 2026. El portero de la selección uruguaya venía siendo muy señalado desde su fallo en el empate ante Cabo Verde (2-2) y esta noche volvió a quedar en el centro de las críticas contra España.
En el último partido del Grupo H, el combinado español se puso en ventaja al filo del descanso con un tanto de Álex Baena (42') y con la complicidad del guardameta.
La 'Roja' estaba jugando con uno menos, ya que Oyarzabal esperaba ingresar al campo tras salir por unas molestias y fue ahí cuando Lamine Yamal generó la jugada, el balón le llegó a Marcos Llorente que envió el centro desde la derecha y Baena conectó de media vuelta un disparo que parecía controlable para Muslera.
Sin embargo, el portero charrúa no pudo detener el disparo y 'regaló' el primero tanto de España. Mientras Baena corría para festejar a una esquina, las cámaras enfocaron a un Muslera confundido tras no ser capaz de atajar el remate.
Las cosas se complicaron más para Uruguay porque Manuel Ugarte se lesionó en la acción del 0-1 de España, y fue retirado en camilla del terreno de juego.