Bielsa atizó contra el plantel de Uruguay tras dejar su cargo: "Ustedes..."

La prematura eliminación de Uruguay de la Copa del Mundo 2026 aceleró la salida de Marcelo Bielsa de la selección e hizo explotar la interna entre el entrenador y los jugadores.
La derrota contra España en el cierre de la fase de grupos no solo significó el adiós de la 'Celeste', sino que también la dejó sin DT. Bielsa había comunicado antes del torneo que dejaría su cargo sin importar lo que pasara al terminar su participación en el certamen.
Esa dolorosa caída en Guadalajara, tras el error del portero Fernando Muslero, solo apresuró la marcha de Bielsa y ahora ESPN Uruguay reveló cómo fue la última reunión que tuvo el seleccionador con el plantel.
En la concentración de Playa del Carmen, el técnico convocó a los futbolistas para despedirse y poner punto final a su ciclo. No obstante, el argentino los sentenció con una frase lapidaria: "Me voy triste porque ustedes me dejaron solo".
Según el entrenador, gran parte de los jugadores no explotaron todo su potencial para lograr resultados y la tensión interna acabó deteriorando al máximo la situación. Entre esos nombres, Bielsa cree que referentes como Federico Valverde, Rodrigo Bentancur y Agustín Canobbio dinamitaron el proyecto.
Luego de esta polémica surgió el comunicado por parte de la Asociación Uruguaya de Fútbol acerca de que cada futbolista del plantel debía regresar al país por sus propios medios. La eliminación del Mundial dejó ver no solo un mal presente del combinado nacional, sino también la gran problemática interna que atravesaban desde antes del inicio de la competición.
Además, en las últimas horas, informaron que Marcelo Gallardo, extécnico de River Plate, es el máximo candidato para reemplazar a Bielsa en la 'Celeste'. El otro favorito es Marcelo Broli, entrenador de la Sub-20 uruguaya que se consagró campeón del mundo con esa categoría en 2023.