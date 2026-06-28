Bielsa atizó contra el plantel de Uruguay tras dejar su cargo: "Ustedes..."

La prematura eliminación de Uruguay de la Copa del Mundo 2026 aceleró la salida de Marcelo Bielsa de la selección e hizo explotar la interna entre el entrenador y los jugadores. La derrota contra España en el cierre de la fase de grupos no solo significó el adiós de la 'Celeste', sino que también la dejó sin DT. Bielsa había comunicado antes del torneo que dejaría su cargo sin importar lo que pasara al terminar su participación en el certamen.

Esa dolorosa caída en Guadalajara, tras el error del portero Fernando Muslero, solo apresuró la marcha de Bielsa y ahora ESPN Uruguay reveló cómo fue la última reunión que tuvo el seleccionador con el plantel. En la concentración de Playa del Carmen, el técnico convocó a los futbolistas para despedirse y poner punto final a su ciclo. No obstante, el argentino los sentenció con una frase lapidaria: "Me voy triste porque ustedes me dejaron solo". Según el entrenador, gran parte de los jugadores no explotaron todo su potencial para lograr resultados y la tensión interna acabó deteriorando al máximo la situación. Entre esos nombres, Bielsa cree que referentes como Federico Valverde, Rodrigo Bentancur y Agustín Canobbio dinamitaron el proyecto.

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