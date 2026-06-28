Scaloni sobre si le da indicaciones a Messi: "¿De verdad preguntás eso?"

El técnico de Argentina, Lionel Scaloni, aseguró tras la victoria ante Jordania con la que cerró la fase de grupos con pleno de triunfos, que Leo Messi pudo haber jugado 90 minutos y agrandar aún más su leyenda, pero prefirió ceder minutos a sus compañeros porque no piensa en los récords. "Él (Messi) hoy podía haber jugado 90 minutos y podía, sin desmerecer al rival, a lo mejor agrandar esa leyenda, pero prefirió también que sus compañeros tengan minutos", afirmó Scaloni en una rueda de prensa desde el AT&T Stadium de Arlington, cerca de Dallas.

"Prefirió también pensar en lo que viene, y eso habla más que bien, porque no piensa en esos números de los que tanto la gente habla, así que contento porque decidió eso", añadió el seleccionador argentino. Con Argentina ya clasificada como primera grupo, Messi empezó el partido desde el banquillo e ingresó en el minuto 60, con tiempo para anotar el tercer gol del equipo y su número 19 en Mundiales, tres más que el francés Kylian Mbappé. Scaloni, además, reconoció que uno de los objetivos de los cambios era que todos los jugadores de campo tuvieran minutos, y se cumplió: "Era una meta que siempre nos planteamos porque creo que todos merecen no solo disfrutar de venir al Mundial, sino de jugarlo". No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

Consultado sobre qué indicaciones le puede dar a Messi en los partidos, Scaloni fue claro: "Solo le dije que sale (Nico) Paz y entrás vos, nada más. ¿Qué le voy a decir? ¿De verdad me preguntás eso? Es una locura. No hace falta decirle nada. Había visto 55 minutos de partido y ya sabía cómo estaba. Hay momentos que a lo mejor le podés decir que vamos a hacer un cambio, que vamos a hacer esto por un lado y por el otro, para que él se pueda manejar mejor, pero enseñarle cero".