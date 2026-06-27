  1. Mundial 2026

Messi y CR7 conocen a sus rivales: así se jugarán los dieciseisavos del Mundial 2026

La primera fase de la Copa del Mundo ha llegado a su fin y se conocen oficialmente los cruces de los dieciseisavos de final.

Messi y CR7 conocen a sus rivales: así se jugarán los dieciseisavos del Mundial 2026

Messi y Cristiano Ronaldo solo podrían enfrentarse en una posible final en el Mundial 2026.
27 de junio de 2026 a las 21:58

La fase de grupos del Mundial 2026 llegó a su fin y ya quedaron definidos los 32 equipos que seguirán en carrera por el título más importante del fútbol.

Desde este domingo 28 de junio comenzarán los dieciseisavos de final, una ronda que marcará el inicio de la etapa de eliminación directa y el camino rumbo a la gran final del domingo 19 de julio en el New York/New Jersey Stadium.

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El partido que se encargará de abrir la siguiente ronda será el duelo entre Sudáfrica y Canadá, uno de los países anfitriones, programado para este domingo en el Los Angeles Stadium.

El lunes será una de las jornadas más atractivas con la presentación de Brasil frente a Japón, mientras que Alemania, líder de su grupo, chocará contra Paraguay. Ese mismo día también se medirán Países Bajos y Marruecos.

Francia, otro de los favoritos al título, debutará en la fase eliminatoria el martes frente a Suecia en el New York/New Jersey Stadium. Si los franceses y Alemania avanzan de ronda, ambos podrían protagonizar un atractivo duelo en los octavos de final.

La selección de Argentina, vigente campeona del mundo, enfrentará el viernes 3 de julio a Cabo Verde en el Miami Stadium. En caso de avanzar, la Albiceleste se cruzará en octavos con el ganador del partido entre Australia y Egipto.

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Del mismo lado del cuadro quedaron Argentina, Brasil e Inglaterra, por lo que un eventual enfrentamiento entre alguna de estas potencias solo podría darse en semifinales. En la otra llave aparecen selecciones como Alemania, Francia, España, Portugal, Croacia y Países Bajos.

Por su parte, Colombia terminó como líder del Grupo K tras igualar sin goles con Portugal y ahora tendrá como rival a Ghana. Los portugueses, que avanzaron como segundos de la zona, se enfrentarán a Croacia.

CALENDARIO DE LOS DIECISEISAVOS DE FINAL:

Domingo 28 de junio

1:00 PM - Sudáfrica (2°A) vs. Canadá (2°B)

Lunes 29 de junio

11:00 AM - Brasil (1°C) vs. Japón (2°F)

2:30 PM - Alemania (1°E) vs. Paraguay (3° Grupo D)

7:00 PM - Países Bajos (1°F) vs. Marruecos (2°C)

Martes 30 de junio

11:00 AM - Costa de Marfil (2°E) vs. Noruega (2°I)

3:00 PM - Francia (1°I) vs. Suecia (3° Grupo F)

7:00 PM - México (1°A) vs. Ecuador (3° Grupo E)

Miércoles 1 de julio

10:00 AM - Inglaterra (1°L) vs. RD Congo (3° Grupo K)

2:00 PM - Bélgica (1°G) vs. Senegal (3° Grupo I)

6:00 PM - Estados Unidos (1°D) vs. Bosnia y Herzegovina (3°B)

Jueves 2 de julio

1:00 PM - España (1°H) vs. Austria (2° Grupo J)

5:00 PM - Portugal (2°K) vs. Croacia (2° Grupo L)

Viernes 3 de julio

9:00 AM Suiza (1°B) vs. Argelia (3° Grupo J)

12.00 PM - Australia (2°D) vs. Egipto (2° Grupo G)

4:00 PM - Argentina (1°J) vs. Cabo Verde (2° Grupo H)

7:30 PM Colombia (1°K) vs. Ghana (3° Grupo L)

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Christian Vindel
Christian Vindel
Periodista

Formado en las aulas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Periodista de Diario DIEZ desde 2024, especializado en las noticias del fútbol nacional e internacional.

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