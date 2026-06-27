¿Qué selecciones clasificaron como mejores terceros a 16avos del Mundial 2026?

Quedaron definidos los ocho mejores terceros del Mundial 2026. Ecuador y Paraguay avanzaron por Conmebol, mientras Uruguay quedó eliminado en fase de grupos. La fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 llegó a su fin y quedaron definidos los ocho mejores terceros clasificados que completarán el cuadro de dieciseisavos de final.

La principal noticia para Sudamérica fue la eliminación de la Selección de fútbol de Uruguay, que se convirtió en el único representante de la Conmebol que no logró avanzar a la fase de eliminación directa. Por la vía de los mejores terceros, consiguieron su clasificación la Selección de fútbol de Ecuador y la Selección de fútbol de Paraguay, que aprovecharon el nuevo formato del torneo para mantenerse con vida y disputar la siguiente ronda del campeonato. El mejor tercer clasificado fue la Selección de fútbol de la República Democrática del Congo, que este sábado remontó para derrotar 3-1 a la selección de fútbol de Uzbekistán y cerrar una destacada fase de grupos. La segunda mejor selección ubicada entre los terceros fue Selección de fútbol de Suecia. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE