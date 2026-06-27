¿Qué selecciones clasificaron como mejores terceros a 16avos del Mundial 2026?

Quedaron definidos los ocho mejores terceros del Mundial 2026. Ecuador y Paraguay avanzaron por Conmebol, mientras Uruguay quedó eliminado en fase de grupos.
La fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 llegó a su fin y quedaron definidos los ocho mejores terceros clasificados que completarán el cuadro de dieciseisavos de final.
La principal noticia para Sudamérica fue la eliminación de la Selección de fútbol de Uruguay, que se convirtió en el único representante de la Conmebol que no logró avanzar a la fase de eliminación directa.
Por la vía de los mejores terceros, consiguieron su clasificación la Selección de fútbol de Ecuador y la Selección de fútbol de Paraguay, que aprovecharon el nuevo formato del torneo para mantenerse con vida y disputar la siguiente ronda del campeonato.
El mejor tercer clasificado fue la Selección de fútbol de la República Democrática del Congo, que este sábado remontó para derrotar 3-1 a la selección de fútbol de Uzbekistán y cerrar una destacada fase de grupos. La segunda mejor selección ubicada entre los terceros fue Selección de fútbol de Suecia.
En el formato de 48 selecciones implementado para el Mundial 2026, los dos primeros lugares de cada uno de los 12 grupos avanzan automáticamente a la fase eliminatoria, ocupando 24 de los 32 cupos disponibles. Los ocho restantes corresponden a los mejores equipos que finalizaron en la tercera posición de sus respectivos grupos.
La clasificación de estos terceros se determina por el número de puntos obtenidos y, en caso de igualdad, por la diferencia de goles, la cantidad de goles marcados, el criterio de juego limpio establecido por la FIFA y, de ser necesario, la posición en el ranking mundial.
Con la fase de grupos concluida, el Mundial 2026 entra en su etapa decisiva, donde los 32 equipos clasificados buscarán seguir avanzando en el camino hacia el título. Mientras Ecuador y Paraguay continúan representando a Sudamérica, Uruguay se despide de manera prematura tras una campaña que estuvo lejos de las expectativas.
Mejores terceros de los grupos del Mundial 2026
1. RD del Congo (Grupo E, 4 puntos)
2. Suecia (Grupo F, 4 puntos)
3. Ghana (Grupo L, 4 puntos)
4. Ecuador (Grupo E, 4 puntos)
5. Bosnia Herzegovina (Grupo B, 4 puntos)
6. Paraguay (Grupo D, 4 puntos)
7. Argelia (Grupo J, 4 puntos)
8. Senegal (Grupo I, 3 puntos)
TERCEROS ELIMINADOS
9. Irán (Grupo G, 3 puntos)
10. Corea del Sur (Grupo A, 3 puntos)
11. Escocia (Grupo C, 3 puntos)
12. Uruguay (Grupo H, 2 puntos).