"¡Chucha madre!": afición de Panamá desafía a la lluvia en el duelo ante Inglaterra

El ambiente que se vivió previo al último partido de Panamá contra Inglaterra en la Copa del Mundo 2026. La afición canalera se hizo sentir pese a que el equipo no se juega nada.
Bajo una intensa lluvia, la afición panameña acudió este sábado al MetLife Stadium de Nueva Jersey rebosante de alegría, pese a que su selección ya está eliminada del Mundial 2026, pero con la esperanza de sumar los primeros puntos de su historia ante Inglaterra.
Después del banderazo del viernes en Times Square, los hinchas canaleros llegaron al estadio sorteando charcos para ver el último partido de su equipo en el Grupo L antes de volver a casa.
Un día desapacible para un partido de fútbol, aunque no para los seguidores del combinado centroamericano, algunos de los cuales iban sin paraguas, ni chubasquero y con una sonrisa dibujada en la cara.
Varias parejas que viven en Ciudad de Panamá han venido únicamente para ver el compromiso contra los ingleses. Ellos casi son los primeros en llegar a las puertas de imueble, en unas imágenes que nos comparte nuestro corresponsal Eduardo Solano.
Los fanáticos panameños van vestidos con la camiseta de la selección y luciendo la bandera nacional, esperando al menos un punto contra Inglaterra en su último partido de la fase de grupos.
Cabe recordar que Panamá nunca ha conseguido ni siquiera un empate en una Copa del Mundo, pero esta otra pareja piensa solo en la victoria.
Algunos hinchas canaleros confían en que su selección puede vencer a los ingleses esta tarde. "Panamá va a ganar 2-1. Tenemos potencial", declaró un aficionado.
AMDEP7452. NUEVA JERSEY (ESTADOS UNIDOS), 27/06/2026.- Aficionados de Inglaterra animan este sábado, en un partido del grupo L del Mundial de la FIFA 2026 entre Panamá e Inglaterra en el estadio MetLife de Nueva Jersey (Estados Unidos). EFE/ Sebastiao Moreira
Y esta aficionada panameña llegó al estadio con una camiseta que lleva la coloquial frase del país: "¡Chucha madre!".
El partido entre Panamá e Inglaterra empezará desde las 3:00 PM en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, con capacidad para más de 80 mil espectadores.
Panamá no tiene opciones de clasificación, pero los 'Three Lions' aún deben asegurar el liderato del Grupo L y ahuyentar los fantasmas del pasado, tras empatar sin goles contra Ghana en la segunda jornada.
El mediocampista Jude Bellingham arranca como titular frente a los canaleros y la afición inglesa espera que pueda firmar una excelente actuación.
Bellingham fue uno de los más aclamados por parte de las dos aficiones cuando el combinado inglés llegó al recinto.
Sthepanie Morales, esposa del panameño Fidel Escobar, se encuentra en el MetLife Stadium animando al futbolista y a la selección antes de regresar a casa.
En las afueras los aficionados ingleses hicieras largas filas bajo la lluvia para poder ingresar al inmueble.