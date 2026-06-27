  1. Mundial 2026

La FIFA deja mal parada a Panamá tras su participación en el Mundial

La selección canalera concluyó su participación en la Copa del Mundo con número negativos.

La FIFA deja mal parada a Panamá tras su participación en el Mundial
27 de junio de 2026 a las 18:50

En una tarde fría en Nueva York, por la constante lluvia, terminó dejando congelados a los panameños, que cerraron su participación como la peor selección de este Mundial de Norteamérica 2026.

Lo canaleros dejaron sus números en rojo en la presente edición mundialista después de caer 0-2 contra Inglaterra, que cerró como líder del grupo L y Panamá en el sótano.

Inglaterra sepultó a una Panamá que se despide del Mundial sin puntos

Dos derrotas por la mínima ante Ghana y otro ante Croacia, ya habían dejado sin chance a los canaleros. Sin embargo, había una esperanzas de que el equipo pudiera despedirse dignamente ante los ingleses, que querían asegurar la primera posición.

Según las estadísticas de la FIFA, Panamá logró realizar 32 remates a puerta, pero solamente 7 de ellos fueron directos a la portería. Su efectividad de remates es de 0.

Otros datos que también destacan de los canaleros es que mantuvieron un 42% de posición del balón en los tres partidos disputados en la competencia.

Los canaleros registraron solamente 12 tiros de esquina, donde se reportaron 5 cabezazos y 12 disparos desde fuera del área.

Panamá es la tercera selección en toda la historia de la Copa del Mundo que suma cero puntos con tan solo 4 goles en contra y la primera de las tres que se va sin marcar: Irak 1986 y Japón 1998.

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Redacción DIEZ

Equipo de periodistas, editores y diseñadores especializados exclusivamente en el área deportiva, con un conocimiento profundo del fútbol hondureño e internacional.

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