EN VIVO: Panamá se mide ante Inglaterra en su último partido del Mundial

Inglaterra quiere enderezar su rumbo en el Grupo L del Mundial con una victoria contundente frente a una Panamá ya eliminada, pero con la motivación de sumar los primeros puntos de su historia.

El empate sin goles contra Ghana ha generado ciertas dudas alrededor del equipo de Thomas Tuchel , que volvió a flaquear en una cita importante. Nada nuevo.

El bajón ante el combinado africano contrastó con el convincente arranque contra Croacia (4-2). Ese revés reavivó el debate sobre la polémica convocatoria del técnico alemán, de la que dejó fuera a figuras como Cole Palmer , Phil Foden o Trent Alexander-Arnold .

Una Inglaterra de dos caras que ahora se tendrá que jugar el liderato del grupo en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Para certificar el pase a 16avos de final le vale un empate.

Ghana, con los mismos cuatro puntos, y Croacia, con tres, se enfrentarán a la misma hora en Filadelfia y están al acecho.

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Mientras tanto, Panamá no tiene nada que perder y mucho que ganar. El conjunto centroamericano compitió ante Ghana y Croacia, pero ambos duelos se saldaron con el mismo resultado: derrota por 1-0.