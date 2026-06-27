El desconsuelo de Panamá, así fue captado Beckham y una linda hondureña

El combinado panameño dijo adiós al Mundial tras cumplir con su último partido de la fase de grupos y caer frente a Inglaterra. Una hondureña estuvo en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.
Con un gol y una asistencia en un lapso de cinco minutos, el mediocampista Jude Bellingham se encargó sepultar a Panamá en el Mundial y le dio el liderato del Grupo L y la clasificación a 16avos a una Inglaterra que parecía complicarse en Nueva Jersey.
La selección panameña encaraba el encuentro ya eliminada, pero plantó cara hasta la segunda mitad, cuando la calidad individual de los 'Three Lions' se impuso en el MetLife Stadium con la actuación de Bellingham.
Bellingham, a la salida de un córner en el minuto 62, y Harry Kane, de cabeza cinco después, confirmaron la superioridad de los ingleses. El portero panameño Orlando Mosquera evitó un mal mayor.
Una vez finalizado el encuentro, la tristeza se apoderó de los canaleros tras ver que su selección se despedía de la Copa del Mundo sin sumar puntos y esta vez sin poder marcar un tan solo tanto en la fase de grupos.
Panamá vuelve a casa con el honor de haber competido ante Ghana, Croacia y durante la primera mitad contra Inglaterra. Orlando Mosquera se arrodilló sobre el césped para agradecer por esta oportunidad de disputar al Mundial, pese a los malos resultados.
La tristeza y confusión de los seleccionados panameños tras despedirse del torneo sin poder registar al menos un empate. La misma historia que en Rusia-2018.
José Córdoba intercambió algunas palabras con Marcus Rashford, quien fue una de las novedades en el once titular de los ingleses y que tuvo un buen rendimiento sobre el campo.
Seguidamente los jugadores panameños se reunieron e hicieron un círculo para luego agradecer a Dios por una nueva experiencia mundialista.
La escuadra canalera perdió los tres partidos de esta primera ronda contra Ghana y Croacia por 1-0 en ambos. Ya llegaba sin opciones al duelo de esta tarde e intentó darle pelea a los líderes del grupo.
Y en las tribunas del MetLife Stadium se encontraba David Beckham. El exjugador y propietario del Inter Miami estaba muy contento por la clasificación de Inglaterra a la siguiente ronda del certamen.
AMDEP7528. NUEVA JERSEY (ESTADOS UNIDOS), 27/06/2026.- Jugadores de Inglaterra reaccionan este sábado, al final de un partido del grupo L del Mundial de la FIFA 2026 entre Panamá e Inglaterra en el estadio MetLife de Nueva Jersey (Estados Unidos). EFE/ Sebastiao Moreira
Nuestro corresponsal Eduardo Solano estuvo presente en el recinto y nos compartió la asistencia: 80,663 espectadores vieron la trabaja victoria de Inglaterra sobre Panamá. Casa llena en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.
En las graderías del inmueble nos encontramos con una bella hondureña. Isis, originaria de El Progreso, vio la despedida de los panameños del Mundial.
La hermosa catracha lució con mucho orugulla la bandera de Honduras, a pesar de que la Bicolor fue incapaz de clasificar a esta cita.
Y el jugador del partido no fue otro que Bellingham. El volante del Real Madrid dio la tranquilidad para una Inglaterra que podría enfrentar a Senegal en los 16avos.