Las lesiones complican a España para la segunda ronda del Mundial 2026

El resultado de los exámenes no le descartan para el resto del Mundial 2026, en función del recorrido de la selección española en el torneo.

Nico Williams , futbolista de la selección española, sufre una lesión muscular en el aductor de la pierna derecha producida por la entrada recibida por Nicolás de la Cruz, en los minutos finales del partido ante Uruguay.

“Nico Williams sufre una lesión muscular en el aductor derecho tras un fuerte trauma provocado por una entrada en el partido contra Uruguay”, informó la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

En el caso de Yeremy Pino, futbolista de la selección española, se sometió a pruebas radiológicas este sábado que descartaron una rotura de clavícula, producida por una mala caída en el partido frente a Uruguay, y desvelan un “esguince acromioclavicular”.

Los resultados de las pruebas no le descartan para lo que resta de Mundial, tal y como se temía al principio, a expensas de hasta dónde llegue España en el torneo.

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“Las pruebas radiológicas realizadas a Yeremy Pino descartan una fractura estableciendo como diagnóstico un esguince acromioclavicular”, indicó la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

El esguince acromioclavicular se trata de una lesión de los ligamentos que unen la clavícula con la parte superior del omóplato, en la zona del hombro. En el caso de Yeremy Pino, del hombro izquierdo, en el que lleva un cabestrillo desde que salió del terreno de juego contra Uruguay.

Un Yeremy Pino que debutó en un Mundial frente a Arabia Saudí, cuando salió al terreno de juego tras el descanso, tras ser convocado en Qatar 2022 y no tener minutos. Además, fue también revulsivo para Luis de la Fuente ante Uruguay para dar frescura a las bandas, pero acabó el partido lesionado.

Una mala caída sobre el hombro izquierdo en el minuto 87 le provocó a Yeremy Pino los problemas en el hombro que, tras la alarma inicial, las pruebas radiológicas en un hospital de Chattanooga (Tennessee), campo base de España durante la primera fase del Mundial, descartaron el peor de los escenarios, una fractura de clavícula que le hubiera dejado fuera del torneo.

Por ello, el futbolista de la selección española y del Crystal Palace continuará en la concentración de la selección española, ya que su presencia de nuevo como parte del equipo no está descartada. Será su evolución y cómo de lejos llegue España en el torneo la que lo determine.