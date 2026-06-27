Croacia derrota a Ghana y sella el segundo lugar de su zona en el Mundial

Croacia selló su clasificación a los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026 tras imponerse por 2-1 a Ghana en un vibrante encuentro disputado en el estadio de Filadelfia. El conjunto dirigido por Zlatko Dalić volvió a demostrar su experiencia en los momentos decisivos y aseguró el segundo lugar del Grupo L con seis puntos, dejando fuera de competencia a las Estrellas Negras. Desde los primeros minutos, los europeos tomaron la iniciativa en busca del resultado que necesitaban. Luka Sučić y Nikola Vlašić protagonizaron las primeras aproximaciones, mientras que la defensa africana resistía con orden. La insistencia croata tuvo premio al minuto 31, cuando Sučić sorprendió con un potente remate de larga distancia que dejó sin opciones al guardameta Lawrence Ati-Zigi y significó el 1-0 antes del descanso.

En la segunda mitad, Ghana adelantó líneas y mejoró notablemente su rendimiento ofensivo con el ingreso de Abdul Fatawu. Los africanos estuvieron cerca en varias ocasiones y finalmente encontraron el empate al minuto 76 por medio de Derrick Luckassen. La anotación fue anulada inicialmente por un supuesto fuera de juego, pero tras la revisión del VAR, el árbitro decidió validar el gol para establecer el 1-1. Lejos de bajar los brazos, Croacia reaccionó con determinación y volvió a cargar sobre el área rival. Luego de una gran atajada del portero ghanés a un disparo de Mario Pašalić, llegó el tiro de esquina que cambió la historia. Luka Modrić ejecutó un preciso centro y Nikola Vlašić apareció con un certero cabezazo al minuto 83 para devolverle la ventaja a los balcánicos y sentenciar el compromiso.