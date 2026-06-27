Carlos Espina sorprende a Shin y le cumple su sueño: "No lo puedo creer"

Fujiyama compartió a través de sus redes sociales que Espina lo invitó a asistir al certamen para que pueda ver a los 'Samuráis azules' el próximo lunes en Houston contra la 'Canarinha'.

El nuevo presidente del Victoria y reconocido influencer, Carlos Eduardo Espina , sorprendió como nunca a Shin Fujiyama mientras la selección de Japón se alista para disputar los 16avos del Mundial contra Brasil .

"No lo puedo creer. Carlos Eduardo Espina me acaba de llamar, él me acaba de invitar al Mundial y me ha comprado un boleto para el partido de este lunes Japón-Brasil. Voy a ver por primera vez a mi selección y también la selección de mis ídolos, Brasil", reveló.

Shin reconoció que ver un partido en vivo de Japón "ha sido un sueño desde que yo era un niño, y por los precios y mi calendario siempre ha sido imposible, pero me acaba de llamar Carlitos".

"Nos vamos para Houston, para ir a ver a Neymar y ver a la selección de Japón. No sé cómo me voy a sentir estar al lado de mis paisanos de Japón, yo llevo 20 años viviendo en Honduras, lejos de mi gente, y voy a cantar por primera vez el himno nacional de Japón así. Nunca he visto un partido de mi selección en el estadio", declaró Fujiyama, que también dijo que Espina lo invitó con otro acompañante.

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"Si cantando el himno nacional de Honduras he llorado tantas veces, no sé cómo me voy a sentir con los japoneses", cerró Shin con mucha emoción.