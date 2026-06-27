  1. Mundial 2026

Carlos Espina sorprende a Shin y le cumple su sueño: "No lo puedo creer"

El propietario del Victoria tuvo un enorme gesto con el japonés que vive en Honduras previo al duelo de 16avos del Mundial entre Japón y Brasil.

Carlos Espina sorprende a Shin y le cumple su sueño: No lo puedo creer

Shin Fujiyama compartió que Carlos Eduardo Espina lo lleva a la Copa del Mundo para ver el Japón-Brasil.

27 de junio de 2026 a las 11:01

El nuevo presidente del Victoria y reconocido influencer, Carlos Eduardo Espina, sorprendió como nunca a Shin Fujiyama mientras la selección de Japón se alista para disputar los 16avos del Mundial contra Brasil.

Fujiyama compartió a través de sus redes sociales que Espina lo invitó a asistir al certamen para que pueda ver a los 'Samuráis azules' el próximo lunes en Houston contra la 'Canarinha'.

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"No lo puedo creer. Carlos Eduardo Espina me acaba de llamar, él me acaba de invitar al Mundial y me ha comprado un boleto para el partido de este lunes Japón-Brasil. Voy a ver por primera vez a mi selección y también la selección de mis ídolos, Brasil", reveló.

Shin reconoció que ver un partido en vivo de Japón "ha sido un sueño desde que yo era un niño, y por los precios y mi calendario siempre ha sido imposible, pero me acaba de llamar Carlitos".

"Nos vamos para Houston, para ir a ver a Neymar y ver a la selección de Japón. No sé cómo me voy a sentir estar al lado de mis paisanos de Japón, yo llevo 20 años viviendo en Honduras, lejos de mi gente, y voy a cantar por primera vez el himno nacional de Japón así. Nunca he visto un partido de mi selección en el estadio", declaró Fujiyama, que también dijo que Espina lo invitó con otro acompañante.

"Si cantando el himno nacional de Honduras he llorado tantas veces, no sé cómo me voy a sentir con los japoneses", cerró Shin con mucha emoción.

El combinado nipón se clasificó a la siguiente ronda del Mundial tras terminar segundo del grupo F con cinco puntos, solo superado por Países Bajos que hizo siete.

Brasil, por su parte, fue líder del grupo B con siete unidades y acabó la primera ronda con el esperado regreso de Neymar, que podría tener más minutos en Houston frente a los asiáticos.

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Redacción DIEZ

Equipo de periodistas, editores y diseñadores especializados exclusivamente en el área deportiva, con un conocimiento profundo del fútbol hondureño e internacional.

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