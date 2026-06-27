"No alcanza con eso": la dolorosa frase de Muslera que sacude a todo Uruguay

El Mundial 2026 se quedó sin una de sus selecciones más tradicionales. En un resultado que nadie esperaba, la Selección de Uruguay fue eliminada en la fase de grupos. La despedida fue muy dolorosa, especialmente para el arquero Fernando Muslera, quien quedó en el ojo de la tormenta tras el partido decisivo contra España. El arquero uruguayo tuvo una noche para el olvido. Un error suyo facilitó el gol de Álex Baena, la anotación que terminó dejando a la Celeste fuera de la competencia. Tras el pitazo final, la tristeza se apoderó del equipo dirigido por Marcelo Bielsa.





"Nunca fui de esconderme": la dura autocrítica de Muslera



A pesar del dolor y de saberse responsable, Fernando Muslera no se escondió. El experimentado guardameta dio la cara ante los medios de comunicación y habló con total honestidad sobre lo sucedido. "Nunca fui de esconderme. Jamás imaginé sufrir tanto por el fútbol", confesó el arquero, visiblemente afectado. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Muslera admitió que no tuvo el nivel que él mismo esperaba en este Mundial, a pesar de haberse preparado al máximo. El impacto psicológico del error fue tan grande que el arquero reveló un dato impactante: le pidió al entrenador Marcelo Bielsa no jugar el segundo tiempo del partido contra España debido al bajón anímico que sentía.

Además, contó que en la intimidad del vestuario les pidió perdón a sus compañeros y a todo el pueblo uruguayo, aunque reconoció con tristeza que "con pedir disculpas no alcanza" para borrar la enorme frustración del país.

Marcelo Bielsa también asumió la culpa del fracaso



El director técnico de Uruguay, el argentino Marcelo Bielsa, no dejó solo a su arquero y asumió toda la responsabilidad por la temprana eliminación. Bielsa explicó que el equipo trabajó duro, pero aceptó que él no fue capaz de transformar el esfuerzo de los jugadores en los resultados que la gente esperaba en esta Copa del Mundo. Según el estratega, el rendimiento del grupo quedó en deuda con las expectativas que se habían generado.





¿Qué sigue ahora para Uruguay?