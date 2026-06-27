Partidos de HOY sábado 27 de junio Mundial 2026: hora y dónde ver

Este sábado 27 de junio termina la fase de grupos del Mundial 2026. Hoy es el turno de los Grupos J, K y L, donde conoceremos a los últimos clasificados a los 16vos de final.
Hay mucho en juego: Portugal y Colombia pelean por el liderato, Panamá busca cerrar con honor ante la poderosa Inglaterra, y Croacia se juega la vida contra Ghana.
Para que no te pierdas nada, aquí tienes la guía completa de horarios (en tiempo de Centroamérica) y los canales que transmitirán los partidos en cada país.
Primer turno: 3:00 p.m. (4:00 p.m. de Panamá)
-Croacia vs. Ghana (Grupo L)
Panamá: Tigo Sports.
Costa Rica: FOX+.
Guatemala: TeleOnce, Chapín TV y Tigo Sports.
Honduras, El Salvador y Nicaragua: Tigo Sports.
-Panamá vs. Inglaterra (Grupo L)
Panamá: RPC, TVN, TVN Radio 96.5, TVMax, Medcom GO, Tigo Sports, ViX, Telemetro y FOX.
Costa Rica: Teletica, Teletica Radio 91.5, TDMAX, ViX y FOX.
Guatemala: Televisiete, Chapín TV, Tigo Sports y ViX.
Honduras: Canal 5 Televicentro, DVTC+, Tigo Sports, ViX y FOX.El Salvador: Tigo Sports y ViX.
Nicaragua: ViX, Tigo Sports y FOX.
Segundo turno: 5:30 p.m. (6:30 p.m. de Panamá)
-Colombia vs. Portugal (Grupo K)
Panamá: RPC, TV Max, Medcom GO, Tigo Sports, ViX y FOX.
Costa Rica: Teletica, Teletica Radio 91.5, TDMAX, ViX y FOX.Guatemala: ViX y Tigo Sports.
Honduras: Canal 5 Televicentro, DVTC+, Tigo Sports, ViX y FOX.
El Salvador: Canal 4, TCS GO, ViX, FOX y Tigo Sports.
Nicaragua: ViX, Tigo Sports, Canal 10 y FOX.
Congo vs. Uzbekistán (Grupo K)
Panamá: Tigo Sports.
Costa Rica: FOX+.
Guatemala: TeleOnce, Chapín TV y Tigo Sports.
Honduras, El Salvador y Nicaragua: Tigo Sports.
Tercer turno: 8:00 p.m. (9:00 p.m. de Panamá) (Grupo J)
-Argentina vs. Jordania
Panamá: Tigo Sports.
Costa Rica: FOX+.
Guatemala: TeleOnce, Chapín TV y Tigo Sports.
Honduras y Nicaragua: Tigo Sports.
El Salvador: Canal 4, TCS GO, FOX y Tigo Sports.
-Argelia vs. Austria (Grupo J)
Panamá: Tigo Sports.
Costa Rica: FOX.
Guatemala: Canal 13, Chapín TV y Tigo Sports.
Honduras, El Salvador y Nicaragua: Tigo Sports.