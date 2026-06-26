Uruguay quedó llorando: Fea bronca de Bielsa y señalan el culpable

NO SE VIO EN TELEVISIÓN: Fea bronca de Bielsa contra coordinadora, pelea de Uruguay y los charrúas quedaron llorando en Guadalajara. FOTOS: EFE.
La Selección de Uruguay quedó eliminada tras perder por la mínima ante España en el cierre de la fase de grupos.
En el Estadio Akron de Guadalajara estuvieron presente Carles Puyol, Iker Casillas y el "Chino" Silva.
España doblegó por la mínima a Uruguay, y avanzó como líder solitario de su sector.
Jugadores de Uruguay se lamentan este viernes, al finalizar un partido del grupo H del Mundial de la FIFA 2026 entre Uruguay y España en el estadio Akron en Guadalajara.
Rodri, el penúltimo Balón de Oro, celebró con todo la victoria de su país ante los uruguayos.
Agustin Canobbio de Uruguay reacciona luego de ser expulsado este viernes, en un partido del grupo H del Mundial de la FIFA 2026 entre Uruguay y España en el estadio Akron en Guadalajara
Los charrúas se pusieron la camisa en la cara tras la vergonzosa eliminación en la fase de grupos de la Copa del Mundo.
Uruguay quedó en la tercera posición de su grupo tras sumar apenas dos puntos. Increíble bochorno.
Jugadores de Uruguay se lamentan este viernes, al final de un partido del grupo H del Mundial de la FIFA 2026 entre Uruguay y España en el estadio Akron en Guadalajara.
Los llantos no se hicieron esperar en los jugadores charrúas en el estadio Akron de Guadalajara.
Muslera fue uno de los villanos de la tarde. Incluso, el jugador salió de cambio en el entretiempo. Tremendo error en el gol de España.
Los medios deportivos señalaron el horror de Muslera. La polémica se hizo presente luego de que Bielsa lo sacara en el medio tiempo.
Marcelo Bielsa es otro de los culpables. Uruguay no ganó ni un tan solo partido en la fase de grupos. Tremendo fracaso.
Agustín Cannobio salió expulsado tras un patadón desleal sobre Pau Cubarsí.
Marcelo Bielsa perdió los estribos tras la derrota: arremetió duro contra la coordinadora de medios al postpartido, y le gritó: “¡DALEEE, DE UNA VEZ!”.
Lamine Yamal no mostró su mejor versión ante Uruguay, pero España terminó ganando en la Copa del Mundo.