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Uruguay quedó llorando: Fea bronca de Bielsa y señalan el culpable

Las fotos que no viste de la dura eliminación de la Selección de Uruguay en la Copa del Mundo.

26 de junio de 2026 a las 20:36
Uruguay quedó llorando: Fea bronca de Bielsa y señalan el culpable
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NO SE VIO EN TELEVISIÓN: Fea bronca de Bielsa contra coordinadora, pelea de Uruguay y los charrúas quedaron llorando en Guadalajara. FOTOS: EFE.
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La Selección de Uruguay quedó eliminada tras perder por la mínima ante España en el cierre de la fase de grupos.

 Alex Cruz / EFE
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En el Estadio Akron de Guadalajara estuvieron presente Carles Puyol, Iker Casillas y el "Chino" Silva.

 Francisco Guasco / EFE
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España doblegó por la mínima a Uruguay, y avanzó como líder solitario de su sector.

 Alex Cruz / EFE
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Jugadores de Uruguay se lamentan este viernes, al finalizar un partido del grupo H del Mundial de la FIFA 2026 entre Uruguay y España en el estadio Akron en Guadalajara.

 Francisco Guasco / EFE
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Rodri, el penúltimo Balón de Oro, celebró con todo la victoria de su país ante los uruguayos.

 Francisco Guasco / EFE
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Agustin Canobbio de Uruguay reacciona luego de ser expulsado este viernes, en un partido del grupo H del Mundial de la FIFA 2026 entre Uruguay y España en el estadio Akron en Guadalajara

Alex Cruz / EFE
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Los charrúas se pusieron la camisa en la cara tras la vergonzosa eliminación en la fase de grupos de la Copa del Mundo.

 Francisco Guasco / EFE
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Uruguay quedó en la tercera posición de su grupo tras sumar apenas dos puntos. Increíble bochorno.

 Alex Cruz / EFE
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Jugadores de Uruguay se lamentan este viernes, al final de un partido del grupo H del Mundial de la FIFA 2026 entre Uruguay y España en el estadio Akron en Guadalajara.

 Alex Cruz / EFE
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Los llantos no se hicieron esperar en los jugadores charrúas en el estadio Akron de Guadalajara.

 Francisco Guasco / EFE
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Muslera fue uno de los villanos de la tarde. Incluso, el jugador salió de cambio en el entretiempo. Tremendo error en el gol de España.
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Los medios deportivos señalaron el horror de Muslera. La polémica se hizo presente luego de que Bielsa lo sacara en el medio tiempo.
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Marcelo Bielsa es otro de los culpables. Uruguay no ganó ni un tan solo partido en la fase de grupos. Tremendo fracaso.
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Agustín Cannobio salió expulsado tras un patadón desleal sobre Pau Cubarsí.

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Marcelo Bielsa perdió los estribos tras la derrota: arremetió duro contra la coordinadora de medios al postpartido, y le gritó: “¡DALEEE, DE UNA VEZ!”.
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Lamine Yamal no mostró su mejor versión ante Uruguay, pero España terminó ganando en la Copa del Mundo.
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