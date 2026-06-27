Concacaf fue un desastre y figura se despidió: Los eliminados del Mundial 2026

Fueron 16 selecciones que no avanzaron de la primera fase, otras se quedaron cerca con un tercer lugar, pero no fue suficiente. Fotos EFE.
GRUPO A: Son Heung-min, de Corea del Sur, sale del campo triste anticipando que no avanzarían a la siguiente ronda del Mundial 2026. Fue la última Copa del Mundo del surcoreano que juega en el LAFC de la MLS a sus 33 años.
Por parte del grupo A tampoco logró avanzar y se fue eliminada en primera fase República Chequia. Foto cortesía Informador.mx
Grupo B: Solamente la selección de Qatar se quedó eliminada en primera fase en esta zona, lo hicieron con un punto.
Grupo C: Escocia volvió a los mundiales, pero no logró avanzar. Se fueron a casa con tres puntos en la bolsa.
Haití no logró puntos en el grupo C y fue la primera selección eliminada por parte de la Concacaf del Mundial 2026.
Grupo D: La selección de Turquía se despidió en la segunda jornada de la primera fase y logró vencer 2-1 a Estados Unidos.
Grupo E: En su debut mundialista por parte de Concacaf, Curazao logró un punto y tuvo posibilidades de clasificar hasta la última jornada.
Grupo F: Túnez no logró puntos en el Mundial United 2026 y los africanos llegaron de paseo.
Grupo G: La selección de Irán luchó a pesar de los inconvenientes que encontró, logró tres puntos y no fue suficiente.
Nueva Zelanda se despidió muy temprano y con un punto también en el grupo G.
Grupo H: Una gran decepción fue Uruguay, los sudamericanos apenas lograron dos puntos en el certamen.
En esta zona también los acompañó Arabia Saudí, también con dos unidades.
Grupo I: Irak no la pasó bien, perdió sus partidos ante Francia, Noruega y Senegal.
Grupo J: Jordania se despidió sin puntos de su debut mundialista.
Grupo K: La otra debutante del Mundial 2026, Uzbekistán, no logró puntos y sí pudo anotar dos goles.
Grupo L: La selección de Panamá llegó con grandes expectativas y no pudo sumar, tampoco anotar goles. Acumula 6 juegos sin ganar en mundiales.