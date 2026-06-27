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Concacaf fue un desastre y figura se despidió: Los eliminados del Mundial 2026

Fueron 16 selecciones que no avanzaron de la primera fase, otras se quedaron cerca con un tercer lugar, pero no fue suficiente.

27 de junio de 2026 a las 20:52
Concacaf fue un desastre y figura se despidió: Los eliminados del Mundial 2026
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Fueron 16 selecciones que no avanzaron de la primera fase, otras se quedaron cerca con un tercer lugar, pero no fue suficiente. Fotos EFE.
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GRUPO A: Son Heung-min, de Corea del Sur, sale del campo triste anticipando que no avanzarían a la siguiente ronda del Mundial 2026. Fue la última Copa del Mundo del surcoreano que juega en el LAFC de la MLS a sus 33 años.
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Por parte del grupo A tampoco logró avanzar y se fue eliminada en primera fase República Chequia. Foto cortesía Informador.mx
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Grupo B: Solamente la selección de Qatar se quedó eliminada en primera fase en esta zona, lo hicieron con un punto.
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Grupo C: Escocia volvió a los mundiales, pero no logró avanzar. Se fueron a casa con tres puntos en la bolsa.
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Haití no logró puntos en el grupo C y fue la primera selección eliminada por parte de la Concacaf del Mundial 2026.
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Grupo D: La selección de Turquía se despidió en la segunda jornada de la primera fase y logró vencer 2-1 a Estados Unidos.
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Grupo E: En su debut mundialista por parte de Concacaf, Curazao logró un punto y tuvo posibilidades de clasificar hasta la última jornada.
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Grupo F: Túnez no logró puntos en el Mundial United 2026 y los africanos llegaron de paseo.
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Grupo G: La selección de Irán luchó a pesar de los inconvenientes que encontró, logró tres puntos y no fue suficiente.
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Nueva Zelanda se despidió muy temprano y con un punto también en el grupo G.
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Grupo H: Una gran decepción fue Uruguay, los sudamericanos apenas lograron dos puntos en el certamen.
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En esta zona también los acompañó Arabia Saudí, también con dos unidades.
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Grupo I: Irak no la pasó bien, perdió sus partidos ante Francia, Noruega y Senegal.
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Grupo J: Jordania se despidió sin puntos de su debut mundialista.
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Grupo K: La otra debutante del Mundial 2026, Uzbekistán, no logró puntos y sí pudo anotar dos goles.
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Grupo L: La selección de Panamá llegó con grandes expectativas y no pudo sumar, tampoco anotar goles. Acumula 6 juegos sin ganar en mundiales.
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