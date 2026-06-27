Tabla goleadores Mundial: Messi se alejó de Mbappé y Dembélé se metió a la pelea

El astro argentino, que lidera la tabla histórica de goleadores de los mundiales con 19 goles , ha sido determinante para que la Albiceleste avanzara con paso perfecto a los dieciseisavos de final. Sus seis tantos lo colocan dos por encima de su grupo de perseguidores y, además, continúa ampliando su legado histórico en los Mundiales.

Concluida la fase de grupos del Mundial 2026, la lucha por la Bota de Oro tiene un claro líder: Lionel Messi . El capitán de Argentina encabeza la tabla de goleadores con seis anotaciones, confirmando el extraordinario momento que vive en su sexta Copa del Mundo y perfilándose como el principal candidato al premio individual.

En el segundo escalón aparecen cuatro figuras con cuatro goles cada una: el brasileño Vinicius Júnior, los franceses Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé, autor de un triplete ante Noruega, además del noruego Erling Haaland.

Todos ellos siguen en competencia y buscarán aprovechar las rondas de eliminación directa para recortar distancias con Messi en la pelea por el título de máximo artillero del torneo.

La lista de los diez mejores goleadores la completan Deniz Undav (Alemania), Matheus Cunha (Brasil), Jonathan David (Canadá), Harry Kane (Inglaterra) e Ismael Saibari (Marruecos), quienes registran tres anotaciones cada uno y permanecen al acecho de los primeros lugares.

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Con el inicio de las rondas de eliminación directa, la batalla por la Bota de Oro promete intensificarse. Cada partido será decisivo y los delanteros tendrán menos oportunidades para aumentar su cuenta, lo que hace aún más valiosa la ventaja que Messi logró construir durante la primera fase.



TABLA DE GOLEADORES MUNDIAL 2026