"Hay que investigarlo": la polémica que invade a Argentina y Messi en el Mundial

La fase de grupos del Mundial de Norteamérica 2026 llegó a su fin con un cierre lleno de miradas curiosas. La selección de Argentina, ya clasificada, se enfrentó a Jordania en un partido donde el técnico Lionel Scaloni decidió usar un equipo mixto. Aunque el encuentro parecía de trámite, las redes sociales explotaron por una situación muy particular con el arquero jordano. Argentina se puso rápidamente arriba en el marcador por 2-0. Aunque Jordania logró descontar y ponerle algo de suspenso al juego, Lionel Messi ingresó desde el banco de suplentes para sellar la victoria definitiva de la Albiceleste. Sin embargo, el foco de la atención se lo llevó el portero asiático, Yazeed Abulaila.

La controversia nació en dos goles de tiro libre a favor de Argentina: uno cobrado por Giovani Lo Celso y el otro por Messi. En ambas jugadas, el portero de Jordania se quedó completamente parado. Aunque en un principio hizo el amago de ir por la pelota, finalmente se quedó quieto mirando cómo entraba el balón a su portería. Esta nula reacción provocó que cientos de fanáticos en las redes sociales comenzaran a dudar de la honestidad del encuentro: No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE “Hay que investigarlo”, “No resulta normal” y “Lo de este tipo no es serio”, fueron algunas de las quejas y comentarios que compartieron los usuarios en internet. Más allá de las dudas y las discusiones de los aficionados en las plataformas digitales, Argentina mantiene su paso firme e invicto en esta Copa del Mundo.