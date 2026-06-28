Estaban eliminados del Mundial, ocurrió el milagro y jugarán los 16avos de final

Más allá del resultado, el encuentro quedará grabado entre los más emocionantes del torneo por la forma en la que se desarrolló. Los seis goles, la incertidumbre permanente y el desenlace sobre la hora ofrecieron uno de los mejores espectáculos del Mundial, demostrando una vez más que en este tipo de competiciones ningún partido termina hasta que el árbitro señala el final.