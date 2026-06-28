Estaban eliminados del Mundial, ocurrió el milagro y jugarán los 16avos de final

Increíble pero cierto. Selección se clasificó a 16avos de final del Mundial 2026 con un gol al minuto 96 cuando habían encajado un doloroso tanto en el 94.
La selección de Austria protagonizó una de las historias más emocionantes de la fase de grupos del Mundial 2026 al sellar una clasificación agónica a los dieciseisavos de final gracias a un empate 3-3 frente a Argelia.
El combinado austriaco afrontaba el partido con la obligación de sumar para mantener vivas sus aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda. Sin embargo, el desarrollo del encuentro fue una auténtica montaña rusa de emociones, con constantes cambios en el marcador, oportunidades para ambos equipos y una intensidad que se mantuvo hasta el pitazo final.
Mahrez fue la figura al marcar un doblete. Argelia parecía que lo ganaba tras el tanto del zurdo en el minuto 93.
Mahrez marcó y era el 3-2 de Argelia ante Austria. Con esto, los austriacos le decían adiós al Mundial 2026...
Los jugadores de Austria estaban destrozados ya que en los últimos minutos se miraban eliminados. Pero in extremis llegó el milagro del Mundial 2026.
Pero Austria, que tiró de su delantero de dos metros Saša Kalajdžić para jugar los últimos dos minutos de partido en busca de la heroica, le encontró en lo que mejor sabe hacer.
Austria estaba al borde de la eliminación después de que Riyad Mahrez hubiera dado la ventaja a Argelia en el minuto 93... Entonces Saša Kalajdžić marcó un empate en el minuto 96 para llevar a Austria a la Ronda de los 16avos de final.
Gracias a esa anotación, los austriacos se clasificaron a dieciseisavos de final como segundo lugar de su grupo.
La anotación provocó una explosión de euforia dentro del terreno de juego, con futbolistas celebrando entre lágrimas y un banquillo completamente desbordado por la emoción, conscientes de que ese tanto significaba mucho más que un simple empate.
El resultado permitió a Austria asegurar su boleto a los dieciseisavos de final como una de las selecciones clasificadas de un grupo que compartía con Argentina, Argelia y Jordania.
Más allá del resultado, el encuentro quedará grabado entre los más emocionantes del torneo por la forma en la que se desarrolló. Los seis goles, la incertidumbre permanente y el desenlace sobre la hora ofrecieron uno de los mejores espectáculos del Mundial, demostrando una vez más que en este tipo de competiciones ningún partido termina hasta que el árbitro señala el final.
La afición de Austria lloró de emoción tras el agónico empate que los metió en la siguiente ronda del Mundial 2026.
Todo Austria celebró una clasificación que ya forma parte de los momentos inolvidables del Mundial 2026.
Los jugadores se lanzaron al césped y estaban asombrados por el increíble desenlace del juego.
Ahora, Austria se enfrentará a España en los 16avos de final del Mundial 2026.
Cabe señalar que Argelia también avanzó a la siguiente ronda del Mundial 2026 como uno de los mejores terceros. En 16avos de final se verán las caras ante Suiza.