Canadá sepulta a Sudáfrica y sella el boleto a octavos de final del Mundial

La selección de Canadá escribió una página dorada en su historia al imponerse por la mínima (0-1) sobre Sudáfrica en Los Ángeles y asegurar, por primera vez, su clasificación a los octavos de final de una Copa del Mundo. Cuando todo apuntaba a que el duelo se extendería al tiempo extra, apareció el capitán Stephen Eustaquio con un remate decisivo que desató la celebración del conjunto norteamericano. El equipo dirigido por Jesse Marsch fue superior durante varios pasajes del compromiso, aunque enfrente encontró a una selección sudafricana que nunca renunció a competir y luchó hasta el último instante. La primera mitad ofreció un partido intenso, con constantes aproximaciones en ambas áreas y un ritmo elevado. Canadá estuvo más cerca de abrir el marcador, pero Aubrey Modiba evitó el gol al despejar un balón prácticamente sobre la línea.

La polémica también tuvo protagonismo antes del descanso. Los canadienses reclamaron con insistencia una pena máxima luego de que Khuliso Mudau derribara por detrás a Richie Laryea cuando este se disponía a rematar dentro del área. Sin embargo, el árbitro decidió no revisar la acción en el VAR, manteniendo el empate sin goles al finalizar los primeros 45 minutos. En la segunda parte, la Hoja de Maple continuó buscando el tanto de la victoria. Al minuto 64, Tani Oluwaseyi quedó mano a mano con Ronwen Williams, quien respondió con una gran atajada. En el rebote apareció Jonathan David con opción de definir, pero Mbozaki alcanzó a despejar el peligro. Más adelante, el ingreso de Alphonso Davies revolucionó el ataque canadiense y, en su primera intervención, asistió a David, quien estuvo muy cerca de romper el cero.