¿Por qué solo hay un partido HOY 28 de junio en los 16avos del Mundial 2026? FIFA lo explica

Luego de dos semanas intensas con cuatro partidos diarios, el Mundial de las sorpresas frena un poco su ritmo. Este domingo 28 de junio termina la fase de grupos y arranca una nueva etapa: los dieciseisavos de final. En este día de transición, la FIFA programó un único partido , donde Canadá se enfrentará a Sudáfrica a la 1:00 p.m. (hora de Honduras).

Este Mundial es el más grande de la historia porque cuenta con 48 selecciones en lugar de las 32 de antes. Al haber más equipos (12 grupos de cuatro), la FIFA tuvo que agregar esta ronda extra antes de los octavos de final. El juego de hoy sirve para abrir esta fase eliminatoria, y a partir del lunes el torneo retomará un ritmo de dos a tres partidos por día.

En ediciones anteriores, los dos mejores equipos de los ocho grupos avanzaban directamente a los octavos de final. En esta edición, el calendario incorpora una fase adicional antes de llegar a esa instancia.