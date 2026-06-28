Quedó fuera del Mundial y renuncia a la selección después de siete años

Steve Clarke anunció su dimisión como seleccionador de Escocia una vez confirmada la eliminación en la fase de grupos del Mundial 2026, tal y como ha anunciado la Asociación Escocesa de Fútbol. El seleccionador más exitoso de Escocia puso fin a sus siete años al frente del equipo nacional tras el decepcionante recorrido por Estados Unidos, México y Canadá 2026 donde solo ganó uno de los tres encuentros, frente Haití en la primera fecha, y cayó contra Marruecos (1-0)y Brasil (3-0). No fue capaz de situarse entre las ocho mejores terceras la ronda de grupos.

Clarke llevó a Escocia a su primer Mundial en 28 años tras dos clasificaciones seguidas para la fase final de la Eurocopa. En una carta a los aficionados, Clarke expresó su orgullo por los logros obtenidos durante su mandado. “La parte más emotiva de esta despedida es para mis jugadores, sin los cuales no habríamos tenido ninguno de los recuerdos que hemos acumulado desde 2019 hasta ahora. Se merecen todos los elogios y la admiración que reciben y fue un verdadero honor ser su entrenador”, expresó el DT. “Gracias por haberme invitado y mucha suerte a mi sucesor”, añade la nota emitida por el técnico. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Por su parte, Ian Maxwell, director ejecutivo de la Federación Escocesa de Fútbol subrayó la evolución del combinado escocés a pesar de la eliminación en el Mundial 2026: “Si bien todos estamos decepcionados por haber quedado eliminados del Mundial en la fase de grupos, no debemos perder de vista el innegable progreso logrado durante los siete años de Steve al mando".

Scotland Men’s Head Coach Steve Clarke has stepped down from his role.



Our most successful National Team Head Coach has called time on his seven years in charge following our participation at the FIFA World Cup 2026. — Scotland National Team (@ScotlandNT) June 27, 2026

“Desde que empezó como equipo del bombo cuatro en 2019 hasta que lideró nuestro grupo de clasificación para la Copa del Mundo, ha cumplido con creces el objetivo de llevar a Escocia de vuelta a un gran torneo", recuerda el dirigente de Escocia. “Agradecemos a Steve su contribución sin precedentes y sabemos que, cuando pase la decepción de la eliminación en la Copa del Mundo, los aficionados escoceses agradecerán los recuerdos de haber marchado con orgullo en los grandes torneos una vez más", indicó Maxwell. “Por último, en nombre de la junta directiva de la Federación Escocesa de Fútbol, ​​quisiera hacer una mención especial a nuestros increíbles seguidores", insistió.